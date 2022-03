Polizei blitzt bei Fünfstetten und erwischt über 100 Raser

Auf der Kreisstraße 20 bei Fünfstetten hat die Polizei geblitzt. Fast jedes sechste Fahrzeug war zu schnell - und es gab einen Negativrekord.

Die Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Donauwörth hat am Mittwoch zwischen 11 und 17 Uhr auf der Kreisstraße DON 20 in Höhe Fünfstetten Radarkontrollen durchgeführt. An dieser Stelle gibt es eine Besonderheit: Nur Fahrtrichtung Donauwörth gilt hier maximal 70 Kilometer pro Stunde, weil der Fahrbahnverlauf unübersichtlich ist.

Polizei blitzt über 100 Raser bei Fünfstetten

Sechs Stunden wurde gemessen, und 586 Fahrzeuge wurden in Fahrtrichtung Donauwörth erfasst. Davon mussten 107 Fahrzeuge beanstandet werden. Negative Spitzengeschwindigkeit erreichte eine fahrende Person aus Donauwörth mit 120 Sachen. Sie erwarten ein Bußgeld von 400 Euro sowie ein Fahrverbot von einem Monat.

Die VPI kündigt an, an der genannten Stelle nun häufiger zu blitzen, weil die Quote der Raser an dieser Stelle unerwartet hoch gewesen sei. (AZ)