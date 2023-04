Schutzhose verhindert bei Motorsägen-Unfall in Fünfstetten Schlimmeres

Beim Zurechtsägen von Brennholz schneidet ein Mann sich in Fünfstetten mit der Motorsäge ins Bein. Sein Glück: Er trug eine Schnittschutzhose.

Ein Motorsägen-Unfall ereignete sich am Samstagvormittag in Fünfstetten. Laut Polizei rutschte ein Mann beim Zurechtschneiden von Brennholz ab als er einen Stamm entasten wollte. Der 29-Jährige aus dem Bereich Mertingen traf sein Bein. Hierdurch erlitt er eine Schnittverletzung an der Wade, welche im Krankenhaus behandelt wurde. Schlimmere Verletzungen konnte er vermeiden, da der Geschädigte vorbildlicherweise eine Schnittschutzhose trug. (AZ)