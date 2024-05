1:4 in der Relegation: Der TSV Rain II steigt in die Kreisliga ab

Der TSV Rain II konnte sich in gegen die SpVgg Kaufbeuren nicht durchsetzen und muss sich aus der Bezirksliga vorerst verabschieden.

Es sollte nicht sein: Für den TSV Rain II ist bereits nach dem ersten Spiel in der Relegation um den Klassenerhalt in der Bezirksliga Schluss. Gegen die SpVgg Kaufbeuren stand am Ende eine 1:4-Pleite zu Buche. Dabei waren die Tillystädter optimal in die Begegnung gestartet und durch Mario Wilhelm bereits in der 4. Minute in Führung gegangen. Doch in der 20. Minute gelang den Allgäuern durch Can Uygun der Ausgleich. Mit 1:1 ging es in die Pause.

Doch in der 70. Minute erhielt Kaufbeuren einen Foulelfmeter zugesprochen, den Robin Conrad zur Führung verwandelte. In der 90. Minute machte Jannik Keller dann für die SpVgg alles klar und traf zum 3:1, drei Minuten später erhöhte Ahmet Alkan dann gar auf 4:1. Ausführlicher Bericht folgt. (sut)