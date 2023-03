Fußball

16:00 Uhr

Bauchentscheidung: Max Käser vergibt die Kapitänsbinde des TSV Rain

Plus Vor dem Spiel gegen den FC Augsburg II spricht Rains neuer Trainer über die Trainingswoche, den Gegner und er verrät, wer der neue Kapitän der Mannschaft ist.

Es hätte sicherlich einfachere Einstiege in den Trainerberuf gegeben, als den mental angeschlagenen TSV Rain zur Frühjahrsrunde in der Regionalliga Bayern zu übernehmen. Doch Maximilian Käser nahm die Herausforderung an und konnte nach nur einer Woche gemeinsamen Trainings mit der Mannschaft aus dem ersten Heimspiel gegen den FC Pipinsried immerhin einen Punkt mitnehmen. Schön war es nicht anzusehen, das 0:0 gegen den alten Rivalen. Doch mit einem Punktgewinn hatte man angesichts der turbulenten Wochen zuvor, in denen das Trainerteam und der Kapitän zurückgetreten waren, nicht unbedingt rechnen können. So konnte Käser in der zweiten Trainingswoche nun erste Analysen betreiben und auch gleich den Posten des Kapitäns neu besetzen.

