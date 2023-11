Fußball-Bayernliga

12:00 Uhr

Wie dem TSV Rain der Sieg in Ismaning gelingen will

Plus Der Start von Trainer David Bulik ist in Rain mit zwei Siegen in zwei Spielen geglückt. Nun geht es für sein Team zum FC Ismaning. Die Marschroute ist klar.

Von Fabian Kapfer

Der TSV Rain hat sich in den vergangenen Wochen deutlich gesteigert. Das liegt nicht nur am Trainerwechsel zu David Bulik, der seit zwei Spielen an der Seitenlinie steht. Der neue Coach der Blumenstädter betont: "Natürlich liefen die letzten beiden Spiele sehr gut. Trotzdem muss man auch sehen, dass wir in den vergangenen fünf Partien insgesamt viermal zu null gespielt haben." Das stimmt Bulik vor dem Auswärtsspiel am Samstag in Ismaning (Anpfiff 14 Uhr) optimistisch, auch wenn der Trainer noch einige Verbesserungsmöglichkeiten sieht.

In der Offensive gibt es beim TSV Rain noch Luft nach oben

Die liegen vor allem im Bereich der Offensive, findet Bulik. Dass man in der Defensive gut stehe, sei bereits ein guter Anfang. Aber vorne sehe er noch Potenzial für Verbesserungen, auch wenn das in Anbetracht der aktuellen Platzverhältnisse in der Bayernliga nicht immer einfach umzusetzen sei. "Wir schauen, wie wir da zu mehr Aktionen und mehr Ballbesitz kommen. In dem Bereich wollen wir mehr spielerische Akzente setzen, auch wenn wir natürlich wissen, dass zwei Wochen schwierig sind, um da für große Veränderungen zu sorgen." Daher werde dieses Thema vor allem in der Winterpause verstärkt auf der Agenda stehen, kündigt der TSV-Trainer an.

