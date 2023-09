Fußball-Bayernliga

17:30 Uhr

Dannemann nach Pleite überzeugt: "Sind auf dem richtigen Weg"

Plus Die enttäuschende Niederlage gegen Schlusslicht Kirchheim setzte Trainer, als auch Mannschaft des TSV Rain zu. Wie der Plan für die Partie in Deisenhofen nun aussieht.

Den Sonntag habe man in der vergangenen Woche schon gebraucht, um alles zu verdauen, sagt Tjark Dannemann. Der Trainer des TSV Rain hatte mit seinem Team am Samstag gegen das bis dato sieglose Schlusslicht Kirchheim verloren. Mit etwas Abstand und nach einer "guten Trainingswoche" gibt sich der junge Trainer dennoch überzeugt von seiner Mannschaft: "Auch wenn es mit dem Ergebnis ein bisschen widersprüchlich ist - ich bin davon überzeugt, dass wir trotzdem auf dem richtigen Weg sind." Das können die Blumenstädter am Samstag (Anpfiff 14 Uhr) beim FC Deisenhofen unter Beweis stellen.

Viel Taktik-Training auf dem Programm des TSV Rain

Auf dem Trainingsplatz sei viel Intensität vorhanden und auch die Stimmung sei gut gewesen, so Dannemann. "Ich sehe Woche für Woche Fortschritte. Wir müssen hart arbeiten und das auf dem Platz zeigen." Donnerstag sei zudem noch viel Taktik auf dem Programm gestanden, um sich auf das kommende Auswärtsspiel vorzubereiten. Nicht ganz leicht macht es Dannemann, dass ihm immer wieder einzelne Stützen seiner Elf durch Verletzungen oder durch Platzverweise wegbrechen. "Es ist schwer, da die gleiche Elf aufzubieten. Auch für das Wochenende müssen wir bei ein paar Spielern schauen, ob es reicht", sagt der Trainer.

