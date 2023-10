Fußball-Bayernliga

TSV Rain braucht "perfektes Spiel" gegen Schwaben Augsburg

Plus Die Blumenstädter reisen zum Tabellenzweiten nach Augsburg und treffen dort auf viele alte Bekannte. Was Trainer Dannemann von seinem Team erwartet.

Ruhig und bestimmt beantwortete Tjark Dannemann die Fragen, die einige Rainer Anhänger im Anschluss der 1:3-Heimniederlage gegen den TSV 1860 München an den jungen Trainer im Rainer Sportheim stellten. Individuelle Fehler, die Herangehensweise und das Personal gehörten zu den Themen, die in der Medienrunde diskutiert wurden. Schnell wurde klar: Zufrieden waren mit dem Resultat weder der junge Trainer, noch die Fans, zumal Rain sogar früh in Führung gegangen war. Vor dem Duell beim TSV Schwaben Augsburg (Anpfiff 14 Uhr) hofft Dannemann, dass seine Mannschaft die individuellen Fehler abstellen kann. Doch viel Zeit bleibt den Fußballern dafür nicht.

Geduld ist bei Fans und Verantwortlichen des TSV Rain gefordert

In der englischen Woche setzte Dannemann am Dienstag teilweise auch auf Rotation. So begann Gabriel Hasenbichler in der Sturmspitze für den schnellen Marc Sodji, der auch prompt das Führungstor am Dienstag erzielte. Die Wucht Hasenbichlers und der volle Terminplan sei ein Grund für die Rotation gewesen, argumentierte Dannemann. Dass Sodji auch beim Rückstand so lange draußen blieb, stieß beim ein oder anderen aber auch auf Unverständnis. Gerade jetzt scheint aber in allen Bereichen die Geduld gefordert, von der die Verantwortlichen im Vorfeld der Spielzeit immer wieder gesprochen haben. Das Ziel Klassenerhalt wurde sicherlich nicht ohne Bedacht ausgerufen, wenn man auf die komplett neue Konstellation im Kader blickt. Zudem musste man sich am Dienstag eingestehen, dass der TSV 1860 München II schlicht in vielen Situationen besser war.

