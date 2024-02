Der TSV Rain feiert Heimsieg gegen den SV Heimstetten

Lange Zeit war das Duell zwischen dem TSV Rain und dem SV Heimstetten magere Kost. In der Schlussphase erzielte Härtel das Tor des Tages für die Tillystädter.

Der TSV Rain hat am Samstagnachmittag in der Fußball-Bayernliga sein Nachholspiel gegen den SV Heimstetten mit 1:0 (0:0) gewonnen. Damit setzte sich die Mannschaft von Trainer David Bulik knapp gegen den favorisierten Tabellendritten durch. In der ersten Hälfte ließ Heimstetten einige Chancen aus, Rain zeigte sich über die gesamte Partie aber kämpferisch und belohnte sich für seinen couragierten Auftritt in der 79. Minute durch den Siegtreffer von Tim Härtel. (AZ)