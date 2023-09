Fußball-Bayernliga

Der TSV Rain ist heiß auf das Derby in Nördlingen

Ein Foto vom jüngsten Aufeinandertreffen in einem Freundschaftsspiel am 29. August 2020. Das Spiel verloren die Rainer mit 0:1 gegen den TSV Nördlingen. Links Jonas Greppmeir (jetzt Schwaben Augsburg), am Ball Manuel Meyer.

Plus Die Duelle zwischen Nördlingen und dem TSV Rain sorgten stets für ein großes Zuschaueraufkommen. Zuletzt konnten die Blumenstädter Selbstvertrauen tanken.

Von Fabian Kapfer

Tjark Dannemann weiß, was seine Mannschaft am Samstag erwartet: "Mir ist es definitiv bewusst, ich komme hier aus der Region. Ich weiß auch, was bei den letzten zwei Ligaspielen in der Bayernliga zwischen diesen beiden Mannschaften hier los war", sagt der Trainer der Fußballer des TSV Rain.

Das habe er vor dem Auswärtsspiel beim TSV Nördlingen am Samstag (Anpfiff 17 Uhr) auch seiner Mannschaft mitgeteilt, so Dannemann. "Wir werden uns wieder auf ein anderes Spiel einstellen müssen. Jede Woche kommt eine ganz andere Mannschaft mit anderen Anforderungen auf uns zu, deshalb wird es wichtig sein, unser eigenes Spiel durchzubringen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

