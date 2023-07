Fußball-Bayernliga

Der TSV Rain reist mit Rückenwind nach Garching

Trainer Tjark Dannemann stand beim jüngsten Aufeinandertreffen mit dem VfR Garching noch selbst auf dem Spielfeld. Nun als Trainer an der Seitenlinie.

Plus Nach dem ersten Saisonsieg steht nun das Auswärtsspiel in Garching auf dem Programm. Trainer Dannemann muss dabei erneut auf einige Spieler verzichten.

Es geht gerade Schlag auf Schlag beim TSV Rain. Am Dienstag hatten die Tillystädter den ersten Saisonsieg gegen Sonthofen feiern können, nun geht es am Sonntag schon mit dem Auswärtsspiel beim VfR Garching weiter (Anpfiff 13 Uhr). Dort möchte Rain gerne nachlegen. Trainer Tjark Dannemann sagt: "Am Mittwoch haben wir einen freien Tag eingelegt. Aber dann haben wir gleich mit der Vorbereitung auf Garching begonnen." Neben dem gesperrten Jannik Schuster (Rote Karte) muss der junge Trainer dort auf weitere Spieler verzichten.

So werden Benedikt Bottenschein und Etienne Perfetto höchstwahrscheinlich fehlen. Ebenso verhält es sich bei Daniel Biermann. Beim Neuzugang von Ligakonkurrent Türkspor Augsburg brach im vergangenen Heimspiel eine Verletzung wieder auf. Laut Dannemann sei ein Einsatz deswegen wohl nicht möglich. Etwas mehr Hoffnung gibt es beim zuletzt etwas angeschlagenen Marco Luburic. Ob er rechtzeitig fit wird, entscheidet sich erst kurzfristig. Eugen Belousow habe diese Woche wieder am Mannschaftstraining teilgenommen, auch bei ihm müsse man noch abwarten, so Dannemann.

