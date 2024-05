Fußball-Bayernliga

Der TSV Rain siegt gegen Kottern und bleibt in der Bayernliga

Plus Im Heimspiel gegen Kottern gewinnt der TSV Rain hochverdient. Einzig mit der Chancenverwertung können die Tillystädter an diesem Tag nicht zufrieden sein.

Von Fabian Kapfer

Der TSV Rain spielt auch in der kommenden Saison in der Bayernliga Süd. Die Fußballer setzten sich zu Hause gegen den TSV Kottern mit 2:0 (2:0) durch und machten somit aus eigener Kraft den Klassenerhalt perfekt. Vor nur 180 Zuschauerinnen und Zuschauern waren die Rainer über weite Strecken dominant gegen enttäuschende Allgäuer, die allerdings auch stark ersatzgeschwächt mit nur vier Feldspielern auf der Bank angereist waren.

Die Gäste kamen zu Beginn besser ins Spiel. Matthias Jocham setzte den Ball aus spitzem Winkel knapp am langen Pfosten vorbei (6.). Nach elf Minuten hatte dann der TSV Rain aber gleich zwei dicke Chancen und meldete sich im Spiel an: Marc Sodji schoss nach einem Konter knapp über das Tor, wenig später traf Dominik Schröder freistehend aus sechs Metern nur das Außennetz. In der 13. Minute ging es mit dem Chancenwucher der Hausherren weiter. Etienne Perfetto scheiterte aus zehn Metern völlig allein am Gästekeeper. Die Allgäuer waren nach diesen Szenen völlig von der Rolle, was Rain dann im vierten Anlauf zum Führungstreffer nutzte. Julian Bosch schob den Ball nach einem Querpass ins linke untere Eck (14.).

