Fußball-Bayernliga

17:30 Uhr

Der TSV Rain steht vor dem ersten Härtetest in der Bayernliga

Plus Nach der Vorbereitung ist ungewiss, wo der TSV Rain derzeit steht. Trainer Tjark Dannemann erwartet mit dem Auftaktspiel in Kirchanschöring eine harte Aufgabe.

Von Fabian Kapfer

Gerne wäre er mit seinem Team zwei, drei Wochen weiter in der Entwicklung, sagt Tjark Dannemann. Der 25-jährige Trainer des TSV Rain startet mit seinem Team am Freitagabend (Anpfiff 19 Uhr) in die neue Bayernliga-Saison. Das Auswärtsspiel beim SV Kirchanschöring ist nicht nur das Eröffnungsspiel der Bayernliga-Spielzeit 2023/24. Es wird auch eine erste Orientierung, wo der TSV Rain derzeit leistungstechnisch steht. Die fast komplett neu zusammengestellte Mannschaft musste sich mit ihrem jungen Trainer erst einmal finden. Dabei gab es auch Herausforderungen zu bewältigen.

Als Aufstiegskandidat geht der TSV Rain zumindest nicht in die neue Runde. Freilich ist das vom ein oder anderen Absteiger aus der Regionalliga-Bayern automatisch als Zielsetzung zu erwarten. Doch die Umstände in Rain sind anders. Fast alles ist neu rund um die erste Mannschaft. Der Trainerstab, die sportliche Leitung, die Geschäftsführung und bis auf wenige Ausnahmen auch das Team. Daher ist es durchaus verständlich, dass Sportchef Jürgen Meissner schon beim ersten Training betont hatte, dass das oberste Ziel Klassenerhalt heißt. Zudem wurde Geduld von den Anhängerinnen und Anhängern der Tillystädter gefordert.

