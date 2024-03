Fußball-Bayernliga

Der TSV Rain verliert bei Türkspor das dritte Spiel in Folge

Plus Ein Platzverweis und ein anschließender Foulelfmeter bringen den TSV Rain in Augsburg auf die Verliererstraße. Rain ließ in der ersten Halbzeit zu viel liegen.

Von Fabian Kapfer

Der Optimismus beim TSV Rain dürfte mittlerweile endgültig verflogen sein. Nach drei Siegen zum Start ins neue Jahr gab es am Ostersamstag nun die dritte Niederlage in Folge. Türkspor Augsburg gewann das Bayernliga-Duell verdient mit 2:0 (0:0) und sammelte wichtige Punkte im Abstiegskampf. Im ersten Durchgang hatte Rain dabei gute Möglichkeiten ausgelassen, in Führung zu gehen. Am Anfang der zweiten Halbzeit kassierten die Rainer einen Platzverweis, aus dem ein Foulelfmeter und die Führung der Augsburger resultierten. Von diesem Rückschlag erholten sich die Gäste in der folgenden Spielzeit nicht mehr.

Schuster und Schröder verpassen die Führung des TSV Rain in Augsburg

Rain gab in den ersten Minuten des Spiels den Takt an. Nach vier Minuten setzte Jannik Schuster das Spielgerät von der Sechzehnergrenze aus an den Pfosten. Türkspor brauchte seinerseits etwas, um ins Spiel zu kommen. Die Tillystädter liefen die Augsburger hoch an, die in der Anfangsphase mehrmals den Ball ins Aus schlagen mussten. Nach 19. Minuten gab es dann auch die erste gute Chance für die Hausherren. Dominik Krachtus setzte sich über die rechte Seite gut durch und scheiterte an Torhüter Florian Rauh. Nach einiger Zeit Leerlauf sorgte ein gechippter Ball in Richtung Renato Domislic für Gefahr: Der Stürmer war schneller als beide Türkspor-Innenverteidiger, legte jedoch im Sprint aus rund 16 Metern den Ball links am Tor vorbei (37.). Unmittelbar vor der Pause hatte Rain eine riesige Chance auf die Führung, vermasselte es sich aber selbst. Tepe war 25 Meter vor seinem Tor und klärte zunächst, Schröder entschied sich, statt aus der Distanz aufs leere Tor zu schießen für ein Abspiel auf Marc Sodji im Strafraum - der stand jedoch klar im Abseits (45.).

