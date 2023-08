Fußball-Bayernliga

17.08.2023

Marco Luburic wird dem TSV Rain lange Zeit fehlen

Plus Nach dem 1:1 gegen Pipinsried geht es für die Rainer in Gundelfingen weiter. Dabei hofft Trainer Dannemann, an das jüngste Heimspiel anknüpfen zu können.

Von Fabian Kapfer Artikel anhören Shape

Rückblickend hat der TSV Rain am vergangenen Freitag im Heimspiel gegen den FC Pipinsried unter Beweis gestellt, dass er jederzeit in der Lage ist, Gegner durch eine kämpferische und leidenschaftliche Leistung vor Probleme zu stellen. Lange Zeit tat sich Pipinsried schwer, mit der Gangart der Blumenstädter zurechtzukommen. Dass es am Ende trotz Führung nicht zu mehr als einem Punkt gereicht hatte, ärgerte Trainer Tjark Dannemann dann aber doch etwas. "Vor dem Spiel hätte ich das eher unterschrieben, als danach. So wie wir aufgetreten sind, wäre deutlich mehr drin gewesen", glaubt der 25-Jährige. Wichtig sei, diese Leistung nun auch am Freitagabend beim FC Gundelfingen (Anpfiff 18.15 Uhr) auf den Platz zu bringen.

Neuer Angreifer Marc Sodji brilliert in seinem Debüt für den TSV Rain

Denn der Wille und der Zusammenhalt des TSV Rain im vergangenen Spiel machte Mut auf mehr. Letztlich war es die eigene Chancenverwertung, die einen Heimsieg verhindert hatte. Neuzugang Marc Sodji zeigte bei seinem ersten Auftritt im Georg-Weber-Stadion rasch, wofür ihn der TSV geholt hatte. Der Angreifer stellte seine Gegenspieler in Kontersituationen vor große Probleme, da er mit seiner Schnelligkeit häufig durchbrach. Einzig die Torausbeute ist beim 20-Jährigen ausbaufähig. Zweimal lief er allein auf den Keeper zu und beide Male konnte er nicht zum vorentscheidenden 2:0 einschieben. Allerdings holte der Neuzugang, der aus Garching gekommen war, nach wenigen Minuten prompt einen Elfmeter heraus. Der sorgte bekanntlich für die schnelle Führung der Rainer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen