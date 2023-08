Fußball-Bayernliga

TSV Rain: Gegen Dachau ist Kaltschnäuzigkeit gefragt

Plus In den bisherigen Spielen hatte der TSV Rain oft beste Chancen vergeben. Nun soll das Team im Heimspiel gegen Dachau wesentlich effizienter auftreten.

Von Fabian Kapfer

Für eine Bilanz ist es nach sieben Spielen freilich zu früh. Trotzdem lässt sich nach sieben Spielen über den TSV Rain sagen, dass ein ordentlicher Start in die Bayernliga Süd geglückt ist. Die Fußballer haben zwar erst zwei Spiele gewonnen, allerdings auch nur zwei verloren. Gerade bei den drei Unentschieden muss sich Rain allerdings vorwerfen lassen, beste Chancen nicht genutzt zu haben. Das sieht auch Trainer Tjark Dannemann vor dem Heimspiel am Freitag, 25. August, gegen den TSV Dachau (Anpfiff 17.45 Uhr) so: "Wir haben in dieser Woche viel Zweikämpfe trainiert und sind auch vor das Tor gegangen, weil das in den letzten Spielen zu wünschen übrig gelassen hat. Da wäre für uns schon mehr drin gewesen."

TSV Rain will an das Heimspiel gegen Pipinsried anknüpfen

Ob beim Heimspiel gegen den FC Pipinsried oder auch auswärts in Gundelfingen - die Blumenstädter hätten in den vergangenen beiden Spielen, bei denen jeweils ein 1:1 heraussprang, auch mehr als zwei Zähler sammeln können. "Wir wissen, dass da mehr drin gewesen wäre. Gegen Dachau wollen wir wieder viel Tempo auf den Platz bringen, mutig auftreten und viele Torchancen herausspielen", kündigt der Rainer Trainer an. Er hoffe, dass seine Mannschaft an das Heimspiel gegen Pipinsried anknüpfe, das viele positive Seiten zu bieten hatte. "Da hatten wir eine hohe Intensität und viele gewonnene Zweikämpfe. Da macht es dann auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer Spaß zuzuschauen. Ich glaube, das wird morgen auch wieder so aussehen."

