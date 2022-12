Fußball

Bernd Taglieber verlässt im Sommer den SV Wörnitzstein-Berg

Plus Der Bezirksliga-Trainer legt eine Pause vom Fußball ein. Der Verein hat bereits einen Nachfolger parat.

Von Stephanie Anton

Nach fünf Spielzeiten ist Schluss: Bernd Taglieber verlässt nach der Fußball-Saison 2022/23 den SV Wörnitzstein-Berg. Das teilt David Rudolph mit, Vorstand Fußball des Vereins. Damit endet eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Schließlich schaffte der SVW nach dem Abstieg in die Kreisliga im Jahr 2018 nach zwei Spielzeiten in der Kreisliga als Meister den Wiederaufstieg. In der Bezirksliga hatte sich Tagliebers Elf in der vergangenen Saison schnell zurechtgefunden und als Aufsteiger am Ende einen hervorragenden vierten Platz erreicht.

