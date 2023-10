Den SV Wörnitzstein-Berg erwartet ein heißer Tanz in Horgau

Plus SVW-Spielertrainer Bobinger möchte weitermachen wie bisher. Doch der nächste Gegner ist "eklig zu bespielen". Rain II hat bei Ligaprimus Wertingen eine große Aufgabe.

Ein siegreiches Wochenende liegt hinter den beiden Fußball-Bezirksligisten aus dem südlichen Kreis Donau-Ries. Ein solches darf folgen, doch während der SV Wörnitzstein-Berg in Horgau einen taktisch flexiblen Gegner erwartet, hat der TSV Rain in Wertingen den denkbar härtesten Job zu bewältigen - bei Tabellenführer Wertingen.

FC Horgau - SV Wörnitzstein-Berg (Sonntag, 15 Uhr). Zuletzt lief es für den SV Wörnitzstein-Berg gut in der Bezirksliga. Bis auf die Niederlage bei Spitzenreiter Wertingen zeigte die Mannschaft von Spielertrainer Dominik Bobinger ansprechende Leistungen. Daran hatte auch die Defensivarbeit der Mannschaft ihren Anteil. Mit nur zwölf Gegentoren stellt das Team eine der besten Abwehrreihen der Liga. Vor dem Auswärtsspiel beim FC Horgau (Anpfiff 15 Uhr) gab es daher auch kaum Grund für das Trainerteam, etwas zu verändern. Bobinger sagt: "Wir sind es diese Trainingswoche genauso wie vor den anderen Spielen auch. Natürlich haben wir uns trotzdem mit den Stärken und Schwächen von Horgau beschäftigt, die kennen wir."