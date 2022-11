Buchdorf bleibt zu Hause ungeschlagen

SG erzielt Remis im Topspiel der Kreisliga. Riedlingen schießt den Tabellenzweiten ab. Donaumünster verliert.

Das kann man heimstark nennen: Die Fußballer der SG FSV Buchdorf/Daiting sind das ganze Jahr 2022 zu Hause noch ungeschlagen! Auch Tabellennachbar Oettingen kam in Buchdorf nicht über ein Remis hinaus. Stark präsentierte sich die SpVgg Riedlingen, die Stadtteilelf fertigte den Tabellenzweiten aus Reimlingen mit 4:0 ab. Weniger gut lief es für Schlusslicht Donaumünster, das 1:3 in Möttingen verlor. Das Spiel des FC Mertingen beim TSV Hainsfarth wurde verlegt auf 19. März.

SG FSV Buchdorf/Daiting – TSV Oettingen 1:1 (0:0). Anfangs fanden die Gäste aus Oettingen etwas besser ins Spiel. Die erste gute Chance hatte aber die Heimelf nach rund zehn Minuten: Buchdorfs Spielertrainer Andreas Maier kam am langen Eck aus drei Metern Entfernung zum Kopfball, setzte ihn aber knapp über die Latte.

Kurze Zeit später die erste gute Chance der Gäste nach einer Ecke durch einen gefährlichen Abschluss zentral aus zehn Metern, der aber über das Tor ging. Die Gäste hatten in dieser Phase etwas mehr Ballbesitz, kamen aber nur zu Halbchancen. So ging es torlos in die Kabine.

Danach erwischte die Heimelf einen guten Start, doch Spielertrainer Maier scheiterte nach einem Steilpass am herauseilenden Gästekeeper. In der 57. Minute fiel das 1:0 für die Heimelf nach einem schnellen Einwurf durch Richard Eidner auf Maier, der dann auf Niko Kastner querlegte. Letzterer schob mit dem zweiten Ballkontakt den Ball aus fünf Metern am Keeper vorbei zur Heimführung ein. Nach dem Führungstreffer der Heimelf erhöhten die Gäste den Druck, die Heimelf ließ zunächst aber nicht viel zu. Dann die Großchance nach 70 Minuten für die Gäste zum Ausgleich, doch der Heimkeeper parierte.

In der 82. Minute erzielten die Gäste dann den verdienten Ausgleich. Nach einer flachen Hereingabe über außen konnte die Flanke noch sauber geblockt werden, allerdings nur in den Rückraum, wo Gästespieler Robert Brunner frei stand und aus dem Stand ins Kreuzeck traf. Die Schlussphase wurde dann zu einem offenen Schlagabtausch. Die Gäste dezimierten sich in der 87. Minute durch eine Ampelkarte. Es blieb beim gerechten Remis. (sg)

SpVgg Riedlingen – FSV Reimlingen 4:0 (1:0). Im letzten Heimspiel der Saison zeigte die Stadtteilelf eine gute Teamleistung und gewann auch in der Höhe verdient gegen die hochgehandelte Elf aus dem Ries.

In den ersten 20 Minuten waren die Gäste tonangebend, etwas Gefahr entstand jedoch nur durch hohe Bälle auf ihren Schlüsselspieler Dominik Kohnle. Die gut gestaffelte Riedlinger Innenverteidigung ließ hierbei aber nichts zu. Der Dosenöffner für die Pitzer kam in der 27. Minute, als der Reimlinger Schlussmann Sebastian Liebhauser aus dem Tor stürmte und den Ball verfehlte, Nils Nocke schob sodann den Ball überlegt ins leere Tor (1:0).

Nach dem Pausentee schlug die Stunde von Kapitän Fabian Anzenhofer, als dieser zuerst in der 57. Minute auf Assist von Nils Nocke wuchtig ins lange Eck zum 2:0 traf, um nur eine Zeigerumdrehung später in bester Gareth-Bale-Manier mit einem Sprint über links seinen Gegenspieler zu überlaufen und zum entscheidenden 3:0 ins kurze Eck einzuschieben. Von den Gästen kam in dieser Phase keine Gegenwehr mehr.

Der Schlusspunkt wurde in der 73. Minute gesetzt, als die Gäste-Abwehr beim Freistoß von Oleksander Michaylov zu spät schaltete und Nils Nocke zum 4:0 traf. (spvgg)

SV Donaumünster-Erlingshofen – TSV Möttingen 1:3 (0:2). Im letzten Heimspiel vor der Winterpause kassierte Donaumünster eine Heimniederlage gegen die Gäste aus Möttingen. In der 3. Minute schoss Tim Schuster nach Pass von Jürgen Sorg am langen Pfosten des Gästetors vorbei. Heimkeeper Kevin Abold verhinderte wenig später nach einem Schuss aus der Drehung die Gästeführung. In der 27. Minute fiel die Führung für die Gäste durch Robin Schindler. Nach einem weiten Ball in den SVDE-Strafraum waren sich Achim Schreiber und Kevin Abold nicht einig und Schindler schob den Ball ins leere Tor. Nach einer Ecke in der 34. Minute war wiederum die Abwehr von Donaumünster nicht im Bilde und Johannes Rothgang erhöhte mit einem Flachschuss auf 2:0 für Möttingen.

Nach dem Seitenwechsel war zumindest vonseiten der Heimmannschaft mehr Körpereinsatz zu erkennen. Die Folge war der Anschlusstreffer von Sorg, der einen Elfmeter sicher verwandelte. Donaumünster hatte danach zweimal Pech, als Michael Jenuwein mit einem Distanzschuss an Möttingens Torwart scheiterte und Sorg nur den Innenpfosten traf. In der Nachspielzeit erhöhte Marcel Rathke nach einem Konter auf 3:1 für Möttingen. (svde)