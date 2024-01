Dämpfer im Testspiel für den TSV Rain

Der Bayernligist kassiert eine 2:3-Niederlage im ersten Vorbereitungsspiel des Jahres gegen den FC Ingolstadt 04 II.

Im ersten Vorbereitungsspiel nach einer intensiven Trainingswoche präsentierte sich der TSV Rain auf dem Kunstrasenplatz am Audi-Sportpark gegen den Ligakonkurrenten aus der Bayernliga Nord FC Ingolstadt 04 II. Von Anfang an dominierten die Schanzer das Spielgeschehen und gingen in der 32. Minute durch Jeroen Krupa verdient mit 1:0 in Führung. Die Gäste aus Rain konnten in der ersten Hälfte keine nennenswerten Torabschlüsse verzeichnen, während die Gastgeber mehrere Chancen kreierten. Mit einem hochverdienten 1:0 für die Hausherren ging es in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel behielt der FCI die Kontrolle über das Spiel. Jeroen Krupa komplettierte seinen Doppelpack in der 54. Minute, als er die Kugel aus kurzer Distanz zum 2:0 einschob. Die Gäste kamen allmählich besser ins Spiel, und in der 60. Minute bediente Rains Marc Sodji den frei stehenden Erduart Rushiti, der jedoch nur die Unterkante der Querlatte traf. In der 72. Minute erhöhte Valdrin Konjuhi per Abstauber auf 3:0. Benjamin Krist (77.) und Erduart Rushiti (83.), beide mustergültig von Marc Sodji in Szene gesetzt, verkürzten auf 3:2. Ein Ausgleich schien in Reichweite, doch eine Punkteteilung hätte dem Verlauf des Spiels nicht entsprochen. Somit endete die Partie mit einer 2:3-Niederlage für Rain. Der Fokus liegt nun auf dem nächsten Testspiel, das am kommenden Samstag beim Regionalligisten Türkgücü München ansteht.

TSV Rain: Rauh, Schuster, Biermann, Rados (46. Bosch), Schröder (46. Domislic), Avdic (46. Rushiti), Senger, Belousow (34. Krist), Kübler (46. Perfetto), Härtel (46. Sodji), Hasenbichler (46. Uder)

Schiedsrichter: Fabian Hegener (Neuburg) Tore: 1:0 Jeroen Krupa (32.), 2:0 Jeroen Krupa (54.), 3:0 Valdrin Konjuhi (72.), 3:1 Benjamin Krist (77.), 3:2 Erduart Rushiti (83.) Zuschauer: 30