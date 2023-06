Fußball

Der SV Genderkingen erhofft sich Besserung durch die Fusionierung

Plus Der SV Genderkingen ist in die B-Klasse abgestiegen - kickt aber durch eine Fusion ab dem Sommer in der Kreisklasse. Was sich die Verantwortlichen erhoffen.

Es ist wie bei so vielen Klubs in den vergangenen Jahren. Immer mehr Vereine schleppen sich mehr schlecht als recht durch ihre Ligen und kämpfen um das Personal. Oft bleibt nur der Weg einer Spielgemeinschaft, um für Entspannung zu sorgen. Auch der SV Genderkingen wird ab der kommenden Saison auf dieses Modell setzen. Unter dem Namen SG Feldheim/Genderkingen werden die Vereine aus Feldheim und Genderkingen in der Kreisklasse Neuburg an den Start gehen (AZ berichtete). Dabei profitiert Genderkingen davon, dass Feldheim in der höheren Klasse vertreten ist und dieses Spielrecht übernommen werden kann. Denn selbst ist der SVG in dieser Spielzeit aus der A-Klasse West III abgestiegen.

Zwar sei die Rückrunde etwas besser verlaufen als die Hinrunde, geholfen habe das aber auch nichts mehr, sagt Sebastian Koch enttäuscht. Der Spartenleiter des SV Genderkingen sagt: "Wir konnten unser Ziel, die Klasse zu halten, nicht erreichen. Dass wir in der zweiten Saisonhälfte besser abgeschnitten haben, war angesichts des schwachen Abschneidens in der Hinrunde auch nicht schwer." Gerade in den letzten vier Partien der Saison sei die Luft wieder etwas raus gewesen, sagt Koch. Letztlich erhoffe man sich nun durch die Fusionierung mit dem SV Feldheim zur kommenden Saison einen Aufschwung.

