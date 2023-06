Der TSV Ebermergen macht den Kreisliga-Aufstieg perfekt

Der TSV Ebermergen kann sich auch in der zweiten Relegationsrunde durchsetzen. Gegen den SV Neuburg/Kammel macht es das Team erneut spannend. Am Ende brechen alle Dämme.

Wieder machte es der TSV Ebermergen spannend: Wie schon in der ersten Relegationsrunde gegen den SSV Neumünster-Unterschöneberg schoss das Team die entscheidenden Treffer erst nach den regulären 90 Minuten Spielzeit. Mit dem 3:1-Sieg gegen den SV Neuburg/Kammel haben die Fußballer aus dem Kreis Donau-Ries den Sprung in die Kreisliga nun perfekt gemacht. Bis dahin boten die Kontrahenten eine spannende Partie vor einer "richtig geilen Kulisse" von etwa 950 Zuschauerinnen und Zuschauern, wie TSV-Abteilungsleiter und Vorstand Tobias Tusch betonte.

Schiedsrichter Philipp Ettenreich pfiff die Partie in Holzheim ( Dillingen) an. Der TSV Ebermergen zeigte sich von Anfang an angriffslustig und setzte bereits in der 3. Minute mit dem ersten Tor ein Ausrufezeichen, doch der Schiedsrichter entschied auf abseits. Nach einer knappen Viertelstunde hatten die Ebermergener dann Glück, als Neuburgs Toptorjäger Kilian Kustermann nach einer Ecke nur die Latte traf und Ersatztorwart Robert Hertle den Ball fangen konnte. Kalchschmid prüfte TSV Keeper Hertle nur kurze Zeit später mit einem Schuss aufs kurze Eck, doch dieser konnte zur Ecke klären. Danach spielte sich die Partie im Mittelfeld ab. Nach einer halben Stunde durfte der TSV dann erstmals jubeln, als Martin Winter den Ball nach einem Abwehrfehler zum 1:0 einnetzte. Bis zur Halbzeitpause war es ein ausgeglichenes Spiel mit wenig Torchancen.

Hitzige zweite Halbzeit zwischen dem TSV Ebermergen und dem SV Neuburg/Kammel

Nach der Pause waren die Ebermergener weiter am Drücker und hatten mit Andre Machos Fernschuss in der 52. Minute die erste Chance, die Führung auszubauen, aber der Schuss wurde abgeblockt. Etwas überraschend fiel dann der 1:1-Ausgleich von Maximilian Hutner (60. Minute) und Neuburg drängte fortan auf die Führung. Daniel Kalchschmid setzte einen Freistoß nur knapp am Tor vorbei, und Kilian Kustermann verstolperte allein vorm TSV Torwart den Ball.

Den Zuschauern war eine hitzige zweite Hälfte geboten, mit einigen kleinen Fouls auf beiden Seiten. Die Chance auf die erneute Führung für den TSV hatte Toptorjäger Tim Scheithauer, als sein Freistoß aus knapp 20 Metern nur knapp das Tor verfehlte. Im Gegenzug war ein Konter durch Kilian Kustermann ebenfalls nur knapp vorbei. Als alle dann schon an die Verlängerung dachten, war es der für Martin Winter eingewechselte Torsten König, der nach schönem Zuspiel von Spielertrainer Stefan Falch das erlösende 2:1 für den TSV erzielte (91. Minute).

Neuburg warf alles nach vorn und vernachlässigte somit die Defensive, sodass Tim Scheithauer eine Flanke nur noch ins leere Tor schieben musste – der 3:1-Endstand. Insgesamt hatte sich das Team aus dem Kreis Donau-Ries als die cleverere Mannschaft erwiesen und die ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten – trotz des personal geschwächten Kaders – perfekt genutzt.

Party bis morgens um 9 Uhr

"Wir hatten das Glück auf unserer Seite", musste Abteilungsleiter Tusch zugeben. Schließlich seien die Spielanteile ausgeglichen gewesen. So war es dann doch der TSV Ebermergen, der zu einem Partymarathon starten durfte. "Wir haben auf dem Platz, in der Dusche und im Bus gefeiert", freute sich Tusch. Dabei reckten die Spieler auch immer wieder eine Holzscheibe in die Höhe - gleich einer Meisterschale. Diese hatte Tusch, der von Beruf Schreiner ist, selbst gemacht und zeigte die Aufschrift: Kreisklasse Nord I Aufsteiger 2022/22 - TSV Ebermergen.

Der TSV Ebermergen feierte ausgelassen den Aufstieg in die Kreisliga. Foto: Simon Bauer

Im heimischen Sportheim sei das Team dann toll empfangen worden, und die Feierlichkeiten gingen logischerweise weiter – bis Freitagmorgen. Erst gegen 9 Uhr sei das Sportheim dann zugesperrt und die letzten Feiernden nach Hause geschickt worden. Doch die Party geht weiter beim TSV, wie Tusch am Freitag schmunzelnd verriet: "Heute Abend haben wir Abschlussfeier. Dann schauen wir, wie es weitergeht."

Lange ausruhen kann der TSV Ebermergen jedenfalls nicht. Ende Juni beginnen laut dem Abteilungsleiter wohl schon die Vorbereitungen auf die neue Saison in der Kreisliga. Das Team werde wohl in der 16er-Liga eingeteilt, die um den 6. August beginne. Für einen Einsatz der Langzeitverletzten Stammspieler Andreas Falch (Meniskusriss), Patrick Rühl und Fabian Göttler (beide Kreuzbandriss) sehe es bis dahin allerdings schlecht aus. Zumindest werde bis zum Saisonstart wohl Torhüter Dennis Macho wieder fit werden, der sich im ersten Relegationsspiel die Nase gebrochen hatte. (sut mit tsv)