Fußball

vor 23 Min.

Der TSV Rain hat gegen Türkgücü München keine Chance

Plus Am Ostermontag verliert Rain klar vor heimischem Publikum gegen den ehemaligen Drittligisten. Trainer Käser war auf der anschließenden Medienrunde sichtlich niedergeschlagen.

Von Fabian Kapfer

Die Fußballer des TSV Rain bleiben im Jahr 2023 weiter sieglos in der Fußball-Regionalliga Bayern. Im Heimspiel gegen Türkgücü München gab es am Ostermontag eine klare 0:3-Niederlage. Zwar wussten die personalgeschwächten Rainer darum, dass Türkgücü als Profiteam auch als klarer Favorit angereist war. Dennoch hatten die Blumenstädter schon qualitativ überlegene Teams in der laufenden Spielzeit ärgern können. Doch von den aufopferungsvollen Auftritten, wie etwa gegen Würzburg, Unterhaching oder Nürnberg II, ist die Mannschaft derzeit weit entfernt.

Die ersten Minuten des Spiels gehörten sofort den Gästen, die mehr Ballbesitz hatten. Marco Holz hatte nach neun Minuten die erste gute Möglichkeit für Türkgücü: Sein Schuss aus rund 25 Metern konnte aber von Keeper Fabian Eutinger pariert werden. Nach der anfänglichen Druckphase der Münchner kamen die Blumenstädter etwas besser ins Spiel und verzeichneten ihrerseits die erste gute Chance. Nach einer Ecke von Arif Ekin verfehlte David Bauer nur knapp das Gehäuse von Türkgücü (14.).

