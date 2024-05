Fußball

17:30 Uhr

Der TSV Rain möchte in Erlbach der Spielverderber sein

Plus Mit einem Sieg gegen Rain kann Erlbach Meister in der Bayernliga Süd werden. Doch der TSV Rain will sich wehren - und kann neue Personalien vermelden.

Von Fabian Kapfer

Der TSV Rain spielt kommende Saison in der Bayernliga. Das steht dank des Heimsieges in der vergangenen Woche gegen Kottern bereits fest. Das gute Ende einer durchwachsenen Saison, das zumindest der Trainer noch eine Weile im Vereinsheim feierte. David Bulik sagt: "Ich saß danach noch etwas länger mit den Leuten dort zusammen. Von den Spielern waren allerdings auch nicht so viele dabei, das war etwas schade. Spiegelt vielleicht auch etwas die Saison." Das sei zu seiner aktiven Zeit definitiv etwas anders gewesen, bemerkt der scheidende Cheftrainer. Für Bulik ist das Auswärtsspiel beim SV Erlbach am Samstag (Anpfiff 14 Uhr) das letzte an der Seitenlinie der Rainer.

TSV Rain will sich keine Wettbewerbsverzerrung vorwerfen lassen

Blickt man auf das zu Beginn ausgerufene Ziel Klassenerhalt, hat der TSV Rain seinen Job einen Spieltag vor Schluss erledigt. Wie wichtig der Heimsieg gegen Kottern war, zeigte sich auch an den Ergebnissen des vergangenen Spieltags. Bei einer Niederlage hätte Rain in Erlbach definitiv liefern müssen. Für den SVE geht es um die Meisterschaft, bei einem Sieg gegen Rain ist den Gastgebern der Titel sicher. Spalier stehen möchte Rain allerdings nicht. Bulik betont: "Wir fahren da sicher nicht hin, um zu gratulieren. Schließlich möchten wir uns zum Abschluss auch noch einmal ordentlich präsentieren." Wettbewerbsverzerrung wolle sich schließlich weder er, noch die Mannschaft vorwerfen lassen, erklärt der TSV-Coach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen