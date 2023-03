Der TSV Rain muss gegen Ansbach einige Fehler abstellen

Plus Zuletzt kosten den TSV Rain individuelle Fehler wichtige Punkte im Abstiegskampf. Nach zwei Niederlagen soll nun im Heimspiel gegen Ansbach gepunktet werden.

Es gibt leichtere Aufgaben, als die von Trainer Maximilian Käser beim TSV Rain. Schon bei seinem Debüt ging es rund um den Klub turbulent zur Sache, danach folgten emotionale Fußballspiele in der Regionalliga Bayern. "Es ist schon sehr stressig derzeit, auch weil kein nomineller Co-Trainer da ist. Da fällt schon sehr viel Arbeit an, aber das habe ich ja auch im Vornherein gewusst", sagt der 29-Jährige über seine ersten Wochen. Dennoch bekomme man in dieser Zeit alles mit. Sowohl die positiven, als auch die negativen Seiten. "Das ist für die Erfahrung gut, für das Stresslevel eher weniger. Wir versuchen in den verbleibenden Spielen auf jeden Fall das Beste herauszuholen", sagt Käser. Beim anstehenden Heimspiel am Samstag gegen die SpVgg Ansbach (Anpfiff 14 Uhr) muss seine Mannschaft allerdings ein anderes Gesicht zeigen, als zuletzt.

TSV Rain verspielte gegen Heimstetten die Führung und wichtige Punkte

Die Niederlage in der vergangenen Woche beim SV Heimstetten dürfte die Mannschaft des TSV Rain jedenfalls ordentlich geärgert haben. Dass gegen das Schlusslicht der Regionalliga nicht nur eine Führung, sondern im Endeffekt auch drei ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf verspielt wurden, schmerzt beim Blick auf die sehr enge Tabellenkonstellation im Keller. "Wir haben die zwei Fehler noch einmal thematisiert, die zu den zwei Toren geführt haben", sagt Käser. Letztlich gelte es, diese in den kommenden Spielen abzustellen, um selbst wieder Punkte sammeln zu können. Sonst werde es gegen jeden Gegner der Liga schwer, so der junge Trainer.

Maximilian Käser erwartet "komplett anderes Spiel" gegen Ansbach

Gegner Ansbach steht derzeit auf dem zwölften Tabellenplatz und hat fünf Zähler mehr gesammelt als der TSV Rain, jedoch auch ein Spiel weniger absolviert. Käser erwartet die SpVgg als "komplett geschlossenes Team", das seiner Mannschaft wie Eichstätt alles abverlangen werde. "Da sollten wir definitiv nicht überrascht sein. Ansbach wird, wie ich gehört habe, auch einige Fans mitbringen", so der TSV-Coach. Der erwartet im Gegenzug von seiner eigenen Truppe, dass sie mit dem Anpfiff im Spiel ist. "Wir sollten nicht die ersten 20 Minuten oder ein ganzes Spiel verschlafen. Das müssen wir ändern. Dazu ist es wichtig, möglichst lange kein Gegentor zu bekommen." Dann stünde seiner Meinung nach die Chance nicht schlecht, dass seine Mannschaft das entscheidende Tor mache. Es werde auf jeden Fall ein komplett anderes Spiel als in der Vorwoche werden, glaubt Käser.

In der Defensive muss der Rainer Trainer zwei Ausfälle kompensieren. Routinier Fabian Triebel fehlt aus beruflichen Gründen gegen Ansbach, Lukas Gerlspeck muss hingegen wegen einer Gelbsperre zuschauen. Dazu wird auch Fabian Ott im Aufgebot des TSV Rain fehlen. Der Mittelfeldspieler kämpft immer noch mit seinen Rippenproblemen und ist laut Käser definitiv noch nicht einsatzfähig.