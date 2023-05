Fußball

Der TSV Rain spielt kommende Saison Bayernliga - mit diesem Trainer

Plus Lange Zeit war wenig über die Zukunftsperspektive der Blumenstädter bekannt. Im Hintergrund planten die Verantwortlichen allerdings kräftig für die Bayernliga.

Von Fabian Kapfer

Sportlich geht es bei den Fußballern des TSV Rain in den restlichen zwei Regionalliga-Spielen darum, sich ordentlich aus der vierten Liga zu verabschieden. Vergangene Woche ist das Team in Aubstadt nach dem deutlichen 1:6 in die Bayernliga abgestiegen. Dort soll es in der kommenden Saison einen Neuanfang geben. Abteilungsleiter Michael Haid gab vor dem Auswärtsspiel bei der SpVgg Unterhaching bekannt, dass der Verein bereits seit einigen Wochen für die Bayernliga plant. Dabei setzt der Verein auf ein junges Trainertalent und einen Rückkehrer als spielenden Co-Trainer.

Ab der kommenden Saison steht Tjark Dannemann als Coach beim TSV Rain an der Seitenlinie. Der 25-Jährige war erst Anfang des Jahres zum Trainer des TSV Rain II ernannt worden und wusste dabei zu überzeugen. Ein sicherlich mutiger Schritt der Vereins, der aber auch schon in der Vergangenheit immer wieder Trainertalenten eine Chance gegeben hatte und davon profitierte. Dannemann kam 2019 als Spieler zur ersten Mannschaft des TSV Rain. Dort absolvierte er 21 Spiele in der Regionalliga Bayern. Zuvor stand er sieben Jahre lang beim FC Ingolstadt unter Vertrag. Bei 26 Partien stand Dannemann in der A-Junioren-Bundesliga für den FCI auf dem Platz, bevor er später bei der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam.

