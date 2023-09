Fußball

Derby unter Flutlicht zwischen Wörnitzstein und Rain II

Plus Die beiden Bezirksligisten SV Wörnitzstein-Berg und TSV Rain II brauchen ein Erfolgserlebnis. Am Freitag treffen sie unter nicht alltäglichen Umständen aufeinander.

Der SV Wörnitzstein-Berg trifft am Freitagabend im Stauferpark im Derby auf den TSV Rain II. Beide Teams freuen sich auf das Duell unter Flutlicht. Für beide liegt der letzte Sieg etwas zurück.

SV Wörnitzstein-Berg – TSV Rain II (Freitag, 19 Uhr)

Im Donauwörther Stauferpark steigt das Bezirksligaderby zwischen Wörnitzstein-Berg und dem TSV Rain. Einen Favoriten gibt es dabei nicht, beide Teams trennen aktuell nur drei Punkte: „Derbys unter Flutlicht sind immer etwas Besonderes. Wir hoffen auf viele Zuschauer und eine tolle Atmosphäre“, sagt Michael Schmidbaur, Sportlicher Leiter beim SVW. Auch einige der Spieler kennen sich gut: „Auf unserer Seite haben einige schon in Rain gekickt und auf der anderen Seite gibt es auch den ein oder anderen, der eine Vergangenheit in der damaligen Jugend der JFG Donauwörth hatte. Von dem her gibt es da schon Verbindungen.“

