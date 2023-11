Dieser Ehemalige ist neuer Coach des TSV Rain

Plus Bei der Suche nach einem Trainer wird Sportlicher Leiter Jürgen Meissner in der Vergangenheit des Klubs fündig. Wie das Training unter dem "Neuen" verlief.

Zwei Spiele lang stand Günther Reichherzer als Interimstrainer an der Seitenlinie des Fußball-Bayernligisten TSV Rain. Nun darf er wieder seiner eigentlichen Tätigkeit als einer der Geschäftsführer der Fußballer nachgehen, denn Sportlicher Leiter Jürgen Meissner ist auf der Suche nach einem neuen Übungsleiter für die erste Mannschaft fündig geworden. Und zwar in der Vergangenheit des TSV Rain.

Neuer Trainer ist David Bulik, der zwischen 2007 und 2010 dem Landesliga- bzw. Bayernliga-Kader der Tillystädter angehörte und mittlerweile einige Erfahrung als Coach gesammelt hat. Wie sich die Suche nach dem neuen Übungsleiter gestaltete, erklärt Meissner folgendermaßen: "Ich hatte ein paar Leute auf meiner Liste. Ich habe geschaut, wer in der Vergangenheit bereits für Rain gespielt hat, weil ich ein Fan davon bin, wenn jemand den Verein schon kennt." Dass Bulik bislang noch kein Bayernliga-Team gecoacht hat, spielt für Meissner keine Rolle. "Er hat Erfahrung als Trainer, ist mit zwei Vereinen aufgestiegen und war ein super Spieler. Wir hatten nur ein Gespräch, allerdings ein sehr langes, und das war super. Es hat gleich alles gepasst", freut er sich über die Verpflichtung.