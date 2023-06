Fußball

08.06.2023

Fatih Spor Bäumenheim steigt auf: "Fast noch besser als der Titel"

Plus Mit einem 4:0-Erfolg gegen den SV Neuburg/Kammel II sichert sich das Team das Ticket für die A-Klasse. Über die Aufstiegsfeier und wie der Verein Danke sagt.

So bitter der verpasste Meistertitel in der B-Klasse West III war, so groß war nun die Freude bei Fatih Spor Bäumenheim darüber, dass der Aufstieg in die A-Klasse doch noch klappte. Mit einem souveränen 4:0 setzte sich das favorisierte Team von Trainer Alperen Nevruz gegen den SV Neuburg/Kammel II durch. Etwa 300 Zuschauer hatten das Spiel in Wittislingen (Kreis Dillingen) verfolgt. "Es war unser erstes Relegationsspiel überhaupt und eine geile Stimmung", freute sich Spartenleiter Servet Sertoglu und erklärt weiter: "Ich dachte kurz, das ist eigentlich fast noch besser als den Titel zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob das als Meister am letzten Spieltag auch so gewesen wäre."

Seinen Respekt sprach er der jungen Mannschaft aus, die so erfolgreich und letztlich souverän für den Aufstieg gekämpft hatte. Bereits früh war das Team in Führung gegangen: Izzet Altinsoy hatte Fatih Spor nach 14 Minuten in Führung gebracht. "Das war uns auch während der Saison immer wichtig", erklärt Sertoglu. Mit dem guten Gefühl, in Führung zu liegen, machten die Bäumenheimer weiterhin Druck. Das zweite Tor fiel allerdings durch einen verwandelten Foulelfmeter von Osman Yaz sechs Minuten vor der Pause. Von Neuburg/Kammel kam nicht viel. Nur einmal wurde es brenzlig im Bäumenheimer Strafraum. Ein Abwehrspieler der Schmuttertaler hatte einen gegnerischen Stürmer angeschossen und der versuchte sein Glück. Doch der Ball ging knapp am Pfosten vorbei.

