Hitziges Spiel in Bäumenheim endet 2:2 - und mit einer Schlägerei

Es war ein guter Spieltag für Spitzenreiter Fatih Spor Asbach-Bäumenheim in der A-Klasse West III. Im Spitzenspiel gegen den SSV Steinheim gewann man selbst und profitiert von der Heimniederlage des ersten Verfolgers FC Marxheim/Gansheim. Einen Punkt im Abstiegskampf holte der TSV Bäumenheim gegen die SpVgg Brachstadt-Oppertshofen. Das Sportliche wurde jedoch von Szenen der Gewalt nach Abpfiff überschattet.

FC Marxheim/Gansheim – FC Osterbuch 0:1 (0:0). Eine bittere Heimniederlage musste der FC Marxheim/Gansheim einstecken. Das goldene Tor des Tages erzielte Sebastian Domler in der 51. Minute. Die Heimelf drängte auf den Ausgleich, doch dieser fiel zur Freude der Gäste nicht mehr. Zuschauer: 60 (az)

Fatih Spor Bäumenheim – SSV Steinheim 2:0 (1:0). Mit einem 2:0 setzte sich Tabellenführer Fatih Spor im Spitzenspiel gegen den Tabellendritten Steinheim durch. Matchwinner war Torjäger Halil Samsa mit zwei Treffern. Bereits nach vier Minuten erzielte Samsa das 1:0 für die Heimelf. Bis zur 85. Minute passierte in Sachen Toren nichts mehr, ehe Samsa erneut zuschlug. Per Elfmeter machte er den 2:0 Heimsieg klar. Zuschauer: 70 (az)

TSV Bäumenheim – SpVgg Brachstadt-Oppertshofen 2:2 (1:1). Die Partie begann mit einem Überraschungseffekt, als Tim Groschwitz nach einer Steilvorlage Brachstadts Keeper mit einem Heber keine Chance ließ und somit seine Farben mit 1:0 in Führung bringen konnte (4.). In der 40. Minute traf Tom Berger nach einem Eckstoß mit einem Direktschuss vom Strafraumeck unhaltbar zum Ausgleich. Nach der Pause wurde diese Partie noch mehr von der Hektik geprägt, so gesehen musste der Unparteiische mit einer jeweiligen Zehnminutenstrafe gegen beide Teams einschreiten. In der 65. Minute gelang dann Bäumenheim nach einem Eckstoß von Osman Ljamalari mit einem Kopfballtreffer von Tim Groschwitz die erneute Führung. In der Nachspielzeit ließ Brachstadts Francesco Rainer mit einem Gewaltschuss von der Strafraumgrenze dem guten Heimkeeper André Lackner keine Abwehrchance und traf zum Ausgleich. Nach dem Abpfiff stürmten einige Zuschauer den Platz und es entwickelte sich mit Beteiligung einiger Spieler eine Schlägerei, weshalb die Polizei die Ermittlungen aufnahm. Zuschauer 100 (bw)