Jetzt geht es für den TSV Rain II nur noch um den Relegationsrang

Gegen Gundelfingen II will die Rainer U23 punkten, um zumindest noch die Abstiegsrelegation der Bezirksliga zu sichern. Wörnitzstein peilt nächsten Dreier an.

Ganz unterschiedliche Ausgangslagen haben die beiden Fußball-Bezirksligisten aus dem südlichen Kreis Donau-Ries drei Spieltage vor Saisonende. Der SV Wörnitzstein-Berg will seinen Lauf als Tabellendritter fortsetzen und im Idealfall alle restlichen Spiele gewinnen. Am Wochenende ist der SVW Favorit beim derzeit strauchelnden TSV Hollenbach. Anders beim TSV Rain II, der nur noch nach unten blickt und den Relegationsrang behalten will.

TSV Rain II macht zu viele individuelle Fehler

FC Gundelfingen II - TSV Rain II (Sonntag, 15 Uhr). Der TSV Rain II hat die letzte Chance darauf, den direkten Klassenerhalt in der Bezirksliga Nord zu erreichen, am vergangenen Spieltag vertan. Das Team verlor auch gegen den TSV Wertingen. Gegen den Tabellenführer stand es nach 90 Minuten 1:3. „Wir sind selbst schuld, dass wir nichts mitgenommen haben. Spielerisch war das echt gut, aber wir hatten zu viele individuelle Fehler“, erklärt Rains Coach Johannes Hanfbauer. Zehn Punkte beträgt nun der Rückstand auf den SC Griesbeckerzell auf dem letzten gesicherten Tabellenplatz (Rang zwölf) bei drei verbleibenden Spielen. „Das hat unsere Herangehensweise nicht geändert. Es hat sich ja bereits länger angezeichnet. Jetzt wollen wir in den letzten Partien zumindest den Relegationsplatz sichern“, so Hanfbauer.

Mit dem FC Gundelfingen II erwartet ihnen im nächsten Spiel ein direkter Konkurrent. Die Gundelfinger stehen ebenfalls auf einem Abstiegsrelegationsplatz, können aber den direkten Klassenerhalt noch schaffen. „Das wird ein Spiel mit zwei ähnlichen Mannschaften. Beide Teams sind noch jung und haben ähnliche Probleme“, analysiert der Rainer Coach. Er wolle mit einem Sieg den Abstand nach unten ausbauen. Vor der Partie gegen Gundelfingen II sind noch einige Spieler angeschlagen, Hanfbauer sei aber zuversichtlich, dass alle Spieler dabei sind.

SV Wörnitzstein-Berg will das Punktemaximum

TSV Hollenbach - SV Wörnitzstein-Berg (Sonntag, 15 Uhr). Nach vier Siegen in Serie wird der SV Wörnitzstein-Berg die Saison als Tabellendritter abschließen. „Platz drei ist uns nicht mehr zu nehmen, das ist ein großer Erfolg für uns. Trotzdem wollen wir in den letzten drei Spielen nochmal alles dafür tun, das Punktemaximum rauszuholen“, sagt Michael Schmidbaur, sportlicher Leiter beim SVW. Sollten es am Ende keine neun Punkte werden, so gehe die Welt für den SVW natürlich auch nicht unter.

Am Wochenende geht es zum TSV Hollenbach, der nach nur einem Punkt aus den letzten drei Spielen und dabei ohne eigenen Treffer auf Platz zehn abgerutscht ist. Die Favoritenrolle liegt folglich beim Donauwörther Stadtteilclub, der einen Lauf hat: „Aktuell spielen alle Spieler sehr gut. Jeder ruft sein Potenzial ab. Zudem geben wir zu keinem Zeitpunkt auf und haben den richtigen Fokus bei jedem Spiel. Die mannschaftliche Geschlossenheit ist ebenfalls hervorragend“, nennt Schmidbaur einige der Gründe für die starke Rückrunde. Trotzdem erwartet man beim SVW keinen Selbstläufer in Hollenbach. „Im Hinspiel haben wir es nicht geschafft, gegen sie ein Tor zu erzielen. Deshalb müssen wir von Beginn an griffig in den Zweikämpfen sein und vor dem Tor kaltschnäuzig die Chancen nutzen, die wir uns erspielen werden.“

