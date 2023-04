Kann der TSV Rain gegen Tabellennachbar Vilzing nachlegen?

Plus Nach dem Überraschungssieg gegen Bayern II spielt der TSV Rain wieder zu Hause. Die Fußball-Regionalligisten können den Abstand zum Relegationsplatz verkürzen.

Aufgegeben haben sich die Spieler des TSV Rain nicht. Vor knapp zwei Wochen waren mehrere Zuschauer bei der 0:3-Heimniederlage gegen Türkgücü München im Georg-Weber-Stadion noch der Meinung, dass die Mannschaft nicht nur chancenlos, sondern auch kampf- und kraftlos dem Abstieg entgegen taumeln würde. Dass dann im vergangenen Regionalligaspiel plötzlich mit 1:0 beim FC Bayern II gewonnen werden konnte, war ohne Zweifel eine riesige Überraschung. Vor dem Heimspiel am Samstag gegen DJK Vilzing (Anpfiff 14 Uhr) stellt sich nun die Frage, welchen Auftrieb dieser Auswärtssieg bringt - und ob Rain in dieser Begegnung noch einmal auf die Relegationsplätze verkürzen kann.

Denn auch wenn die Zukunft des Vereins weiterhin ungewiss ist, hatten die Spieler unlängst betont, sportlich noch das Maximum herausholen zu wollen. Vilzing steht derzeit mit 39 Punkten auf dem Relegationsplatz, Rain mit 32 Zählern und zwei Spielen mehr auf dem Abstiegsplatz dahinter. Es könnte also durchaus spannend werden. Kapitän David Bauer sagt: "Vilzing tritt als Einheit auf und hat individuell ein sehr stark besetztes Team. Es wird ein umkämpftes Spiel werden." Der Sieg gegen Bayern sei möglich gewesen, weil einige ihre Qualitäten voll abgerufen hätten. Dann sei auch einiges drin, betont der Kapitän des TSV Rain. "Ob Fabian Eutinger, Jonas Greppmeir, Kevin Gutia oder Dominik Schröder - da haben einige ihr Können bewiesen und sind voran gegangen."