Kein Erfolg für die Kellerkinder TSV Rain II und SV Holzkirchen

Der TSV Rain II (in Rot mit Matthias Kühling, Robin Spieler und Justin Neukirchner konnte den 0:3-Rückstand aus der ersten Hälfte gegen den TSV Meitingen (mit Lukas Erhard, Arthur Fichtner und Michael Meir) nicht mehr ausgleichen und verlor 2:3.

Plus Während in der Bezirksliga Rains Zweite zu spät aufwacht und der SVH nicht zum Torerfolg kommt, kann der SV Wörnitzstein-Berg in Jettingen dreifach punkten.

Einen vielleicht etwas glücklichen Sieg erzielte in der Fußball-Bezirksliga am vergangenen Spieltag der SV Wörnitzstein-Berg beim VfR Jettingen. Wieder kein gutes Wochenende dagegen für die beiden Kellerkinder aus dem Kreis Donau-Ries, den TSV Rain II und den SV Holzkirchen, die beide unterlagen.

VfR Jettingen – SV Wörnitzstein-Berg 1:2 (1:1): 40 Minuten lang spielten die Gastgeber stark, beinahe glanzvoll. Ausdruck der Überlegenheit war das verdiente 1:0. Matteo Komm nutzte den Aufbaufehler eines Verteidigers eiskalt (21.). Im Rückblick sagte VfR-Coach Michael Porstendörfer: „Unser Plan ging bis kurz vor der Halbzeit hervorragend auf. Wir haben ganz viel gut gemacht gegen einen starken Gegner. Eigentlich war es ein klassisches Unentschieden-Spiel.“ Zum Seitenwechsel war dieses Resultat Realität. Ursächlich war, dass sich die Gastgeber ein paar Minuten der Unaufmerksamkeit gönnten – und Michael Knötzinger so mit der allerletzten Aktion der ersten Halbzeit den Ausgleich ermöglichten (45.+2).

