Keine Spieler: Der TSV Rain sagt Spiel in Fürth ab

Der TSV Rain sagt wegen Personalmangel sein Spiel gegen die SpVgg Greuther Fürth II ab. Damit dürften sich die Tillystädter in der Liga keine Freunde machen.

Auf der Zielgeraden der Saison hat der TSV Rain sein Auswärtsspiel bei der SpVgg Greuther Fürth II am Samstag abgesagt. Als Grund teilt der Verein mit, dass es zu viele verletzte und kranke Spieler im Kader gibt und nur zehn Mann die Reise nach Franken hätten antreten können. Die Absage ist allerdings auch aus Sicht der anderen Vereine in der Liga brisant: Fürth steht derzeit im engen Abstiegskampf auf dem Relegationsplatz und kann durch die Absage wohl mit drei Punkten rechnen.

Wie das Spiel letztlich gewertet wird, entscheidet sich vor dem Sportgericht. Rains Geschäftsführer Alex Schroder sagt: "Wir haben versucht, das Spiel nachzuholen, aber das wurde vom Verband abgelehnt. Letztlich haben wir aufgrund von Krankheiten und Verletzungen nur zehn Feldspieler zur Verfügung und keine andere Wahl, als abzusagen." Schon in den vergangenen Wochen war die Bank der Rainer ausgedünnt. Dass nun allerdings überhaupt keine Mannschaft auf dem Platz stehen wird, ist definitiv ein negativer Höhepunkt. Schließlich greift Rain so wesentlich in den Abstiegskampf ein.

Der TSV Rain könnte mit der Absage Konkurrenten verärgern

Die SpVgg Greuther Fürth II steht auf Platz 15, hat derzeit 42 Zähler auf dem Konto und müsste aktuell in die Abstiegsrelegation. Allerdings trennen den 15. Platz und den neunten Tabellenrang gerade einmal vier Zähler. Die Franken dürften mit den Punkten, die ihnen wahrscheinlich zugesprochen werden, einen großen Sprung in der Tabelle machen. Dass die Spielabsage der Rainer bei der Konkurrenz in Eichstätt, Augsburg, Vilzing, Buchbach oder Ansbach auf wenig Begeisterung stoßen wird, ist da selbstverständlich. Zumal die Rainer zuletzt mit ihrem Sieg in München und dem Unentschieden in Vilzing bewiesen haben, durchaus konkurrenzfähig zu sein.