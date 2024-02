Markus Schiele übernimmt die SG Feldheim/Genderkingen

Die Spielgemeinschaft hat ihren neuen Übungsleiter ab der neuen Saison 2024/25 gefunden.

Der Neuburger Kreisklassist SG Feldheim/ Genderkingen hat für die neue Saison 2024/2025 einen neuen Trainer gefunden: Markus Schiele übernimmt die Spielgemeinschaft. Der 39-Jährige konnte die Verantwortlichen in den Gesprächen von sich überzeugen: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Markus. Er passt fachlich wie menschlich super zu uns und hat bewiesen, dass er Mannschaften nach vorn bringen kann“, so Feldheims Abteilungsleiter Alexander Häußler.

Schiele sammelte viele Erfahrungen als Spieler und in Bertoldsheim als Trainer, in der aktuellen Saison spielt er noch aktiv beim TSV Burgheim, ebenfalls in der Kreisklasse Neuburg. Die SG FG wird der leidenschaftliche Fußballer von der Seitenlinie coachen. „Ich freue mich riesig auf diese Aufgabe und bin sicher, dass ich mit der Mannschaft viel Freude haben werde. Ich habe mich in den Gesprächen sehr wohlgefühlt und bin sehr froh, dass sich die Verantwortlichen für mich entschieden haben“, sagt Schiele.

Thomas Opelt coacht die SG Feldheim/Genderkingen bis zum Saisonende

Aktuell befindet sich die Spielvereinigung in der Vorbereitung für die Rückrunde und wird, wie berichtet, übergangsweise von Thomas Opelt gecoacht, nachdem sich der Verein und Trainer Fabian Härtl in der Winterpause getrennt haben. Sebastian Koch, Abteilungsleiter des SV Genderkingen, ergänzt: „Gut, dass wir die Trainersuche nun abhaken können. Wir sind begeistert von den ersten Eindrücken mit Thomas und legen jetzt den vollen Fokus auf den Klassenerhalt, den wir mit ihm sicher schaffen können.“