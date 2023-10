Fußball

17:15 Uhr

Michael Senger: "Wir müssen den Abstiegskampf annehmen"

Kapitän Michael Senger (in Rot) kam gegen Schwaben Augsburg etwas zu spät und vergab die beste Chance im ganzen Spiel für den TSV Rain. Der Ex-Rainer-Torwart Kevin Schmidt konnte klären. Ganz links im Bild ebenfalls ein Ex-Rainer: Nicola Della Schiava.

Plus Nach der 0:5-Pleite in Augsburg hat der TSV Rain Aufarbeitung betrieben. Im Training ging es "zur Sache". Die Hürde in Kottern ist hoch, ein weiterer Spieler fällt aus.

Artikel anhören Shape

"So eine Niederlage ist immer schwer zu verdauen", sagt Michael Senger, Mannschaftskapitän des TSV Rain und macht dabei deutlich, wie schwer der Stachel nach dem 0:5 gegen den TSV Schwaben Augsburg noch immer sitzt. Die Bayernliga-Kicker aus der Blumenstadt hatten den Kampfgeist nach dem ersten Gegentor missen lassen und waren sang- und klanglos untergegangen. Für Senger ist klar, warum sein Team die hohe Niederlage einstecken musste: "Klar, wir hatten auch viele Ausfälle und einen dünnen Kader. Aber es fehlte an der richtigen Einstellung. Es fehlte die Bereitschaft, den Kampf anzunehmen. Dazu haben wir dumme Fehler gemacht, die bestraft wurden."

Doch wie kann man nach so einem Nackenschlag nun die Trendwende herbeirufen? Vor allem, weil mit dem TSV Kottern (aktuell Platz sechs, 27 Punkte) erneut ein harter Gegner auf die Rainer wartet. Kottern konnte mit einem Sieg gegen Gundelfingen zuletzt eine fünf Spiele andauernde Sieglos-Serie (zwei Remis) beenden. Senger weiß um die Stärke des neuen Kontrahenten, gibt sich aber dennoch kämpferisch: "Wir wollen ein anderes Spiel auf den Platz bringen, wie zuletzt und einen Punkt oder einen Sieg mitnehmen." Hoffnung gebe ihm die gute Trainingswoche. "Da ging es richtig zur Sache, es wurde vieles angesprochen. Wir müssen uns jetzt mal richtig reinbeißen!", betont der 25-Jährige.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen