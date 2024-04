SG Münster/Holzheim patzt und gibt die Tabellenführung ab

Spannung pur in der Kreisklasse Neuburg: Ligaprimus Münster/Holzheim verliert, Burgheim profitiert und übernimmt den Spitzenrang. Feldheim/Genderkingen siegt.

Verkehrte Welt gab es in der Kreisklasse Neuburg am vergangenen Spieltag: Während der bisherige Tabellenführer SG Münster/Holzheim in Untermaxfeld in Unterzahl patzte, holte die abstiegsbedrohte SG Feldheim/Genderkingen einen Sieg und verschafft sich damit wichtige Zähler im Abstiegskampf.

TSG Untermaxfeld – SG Münster/Holzheim 2:0: Die Aufstiegskandidaten aus Münster und Untermaxfeld lieferten sich ein spannendes und ausgeglichenes Duell. Die TSG stand gut und verteidigte die Angriffe der Gäste souverän. Hervorzuheben ist Ray Bishop als Torwart, der sich nach langer Verletzung durch mehrere Paraden auszeichnete und nun zum zweiten Mal mit einer weißen Weste den Platz verließ. Der erste Treffer fiel in der 50. Minute, als sich Manuel Veitinger gut über außen durchsetzte und den Ball in die Mitte legte, sodass Patrick Auerhammer nur noch einschieben musste. Die Münsteraner versuchten nun, ihre Offensivbemühungen zu intensivieren. Jedoch sprangen hierbei keine nennenswerten Chancen heraus. Die Rote Karte für Julian Lenk schwächte den Tabellenzweiten zusätzlich. So war es erneut die Heimmannschaft, die den Schlusspunkt setzte. Als Andre Fleury frei zum Abschluss kam, konnte der Keeper noch glänzend parieren. Gegen den Abpraller von Matthias Guther war er dann jedoch machtlos. (tsg)

SC Ried – SG Feldheim/Genderkingen 2:3: In einer torreichen Partie sammelt die SG Feldheim/Genderkingen wichtige Punkte im Abstiegskampf. Nachdem der SC Ried durch Hans Burger (23.) und Matthias Riedelsheimer (26.) in Führung gegangen war, kämpfte sich die SG zurück und erzielte noch vor der Halbzeit den Anschlusstreffer durch Emanuel Edel (34.). In der zweiten Hälfte schoss Dominik Riegel erst den Ausgleich (65.), bevor Marco Schütt in der 88. Minute auch noch das 3:2-Siegtor gelang. (AZ).

