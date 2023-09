Fußball-Nachlese

vor 2 Min.

Warum beim SC Tapfheim "alles passt"

Raphael Schuster (links) traf fünfmal für den SC Tapfheim beim Spiel in Mörslingen und empfing die Glückwünsche von seinen Mitspielern.

Plus A-Klassist fegt seine Gegner vom Platz - und hat ein klares Ziel. Nach dem Derby sprechen die Verantwortlichen von Monheim und Flotzheim über Rivalität. Wie sich Altisheim wieder aufrichten will.

„Im Moment passt einfach alles!“ Andreas Wiedenmann kann als Spartenleiter beim SC Tapfheim derzeit nicht klagen. „Wir haben keine Verletzten und wir haben an Qualität gewonnen“, zieht er nach der Anfangsphase in der A-Klasse West 3 eine erste Zwischenbilanz. Die Truppe der beiden Trainer Philipp Göttler und Stefan Kovac hat ihre „weiße Weste“ bislang behalten können, noch kein Spiel verloren. Dennoch ist der SCT nur Tabellenzweiter, weil das Spiel beim FC Mertingen II ausgefallen war, nun aber demnächst nachgeholt werden soll. Schon in den vergangenen zwei Jahren hat der SC Tapfheim immer vorne mitgemischt. Da sei es selbstverständlich, dass man diesmal den Aufstieg anpeile, sagt Wiedenmann. Das sei klar als Saisonziel ausgegeben worden.

7:1 fegten die Tapfheimer am Sonntag den SC Mörslingen vom Platz und zeigten damit die Defensivschwäche des Gegners auf. Gleich fünfmal traf Stürmer Raphael Schuster, der damit seine Torflaute der vorherigen Partien beendete. Wesentlichen Anteil am furiosen Saisonstart hat aber auch die Defensive, die bisher erste drei Gegentore zuließ. Als Garanten benennt der Abteilungsleiter Fabian Weißenburger im Mittelfeld und Neuzugang Andreas Federle, der zu Saisonbeginn aus Unterliezheim gekommen war. Am kommenden Sonntag genießt der SCT Heimrecht: Im Derby gegen Schlusslicht Brachstadt/Oppertshofen wäre alles andere als ein klarer Erfolg eine Überraschung. „Aber ein Derby hat eigene Gesetze“, warnt Andreas Wiedenmann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen