Neuzugang fällt beim TSV Rain II positiv auf

Plus Der TSV Rain II startet beim VfR Neuburg in die Frühjahrsrunde der Bezirksliga und kämpft gegen den Abstieg. Warum die Vorbereitung Grund zur Hoffnung gibt.

Nach mehr als drei Monaten Winterpause startet die Mannschaft des TSV Rain II in die Rückrunde der Bezirksliga. Nach einer turbulenten Hinrunde mit Trainerwechsel - auf Thomas Holzapfel folgte nach Johannes Hanfbauer - und Niederlagenserien soll im Jahr 2024 der Klassenerhalt gelingen. Und die Vorzeichen dafür stehen nicht schlecht.

Das neue Jahr startet für die Mannschaft von Trainer Johannes Hanfbauer bisher vielversprechend. Rain gewann vier seiner fünf Freundschaftsspiele. Hanfbauer weiß dies einzuordnen: „Es war eine positive Vorbereitung mit auch spielerisch überzeugenden Partien. Vor allem die Arbeit gegen den Ball hat sich stark zum letzten Jahr verbessert. Das ist auf jeden Fall gut fürs Selbstvertrauen, aber wir wissen das auch einzuordnen.“