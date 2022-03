Der TSV Rain bezwingt Heimstetten und springt erstmals aus der Abstiegszone

Rain beweist am Samstagnachmittag große Moral und siegt nach zweimaligen Rückstand. Joker Kurtishaj dreht das Spiel in zwei Minuten und wird zum Matchwinner.

Der TSV Rain hat am Samstag einen immens wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren. Trotz mehrerer Rückschläge setzten sich die Tillystädter am Ende verdient mit 4:2 (1:2) gegen den direkten Konkurrenten SV Heimstetten durch. Damit verlässt Rain erstmals in dieser Saison die Abstiegsränge und untermauert die starke Form aus den vergangenen Spielen. Die Gäste blieben nach ihrer Pausenführung im zweiten Durchgang zu harmlos und stehen nun in der Tabelle hinter Rain.

Trainer Christian Krzyzanwoski nahm vor dem Spiel eine Änderung im Vergleich zum 2:0-Auswärtssieg gegen den FC Augsburg II vor. Arif Ekin rückte für Angelo Mayer in die Startelf. Bei Heimstetten fehlte hingegen der Kapitän und beste Torschütze Lukas Riglewski wegen einer Gelbsperre. Die erste gute Möglichkeit bot sich dem TSV Rain nach fünf Minuten. Nach einem geblockten Schuss der Gäste konterten die Hausherren über Johannes Müller und Jonas Greppmeir. Dessen Abschluss aus 20 Metern entschärfte Gästekeeper Maximilian Riedmüller aber mühelos. Kurz darauf lief Fadhel Morou alleine auf den Kasten der Gäste zu, nachdem Stefan Müller die Viererkette des SVH überlupfte. Er verzog allerdings mit seinem Schuss außerhalb des Strafraums deutlich.

Überragender Abschlag von Riedmüller leitet Gästeführung ein

In der 13. Minute gingen die Gäste in Führung. Einen großen Anteil daran hatte Heimstettens Torwart Riedmüller, der mit einem weiten Abschlag Emre Tunc auf die Reise schickte. Der setzte sich im Laufduell mit Rains Verteidigern durch und schob dann den Ball an TSV-Schlussmann Johann Hipper zum 0:1 vorbei. Rain blieb weiter aktiv und schaffte in der 22. Minute den 1:1-Ausgleich durch Jonas Greppmeir. Nach einem Freistoß von der Mittellinie kam zunächst Morou an den Ball, der dann sehenswert auf den Angreifer durchsteckte. Morou ließ unmittelbar nach Wiederanpfiff die Chance liegen, das Spiel innerhalb weniger Minuten komplett auf den Kopf zu stellen. Nach einem weiten Ball lief er wieder alleine auf Riedmüller zu, der per Fußabwehr rettete.

Hippers unglückliches Eigentor direkt nach seiner Glanzparade

In einer rasanten Partie legten dann wieder die Gäste kurios nach. Ensar Skrijeljs Distanzschuss wurde von Hipper zunächst sehenswert an die Latte gelenkt, von wo das Spielgerät unglücklich auf die Linie und dann an den Fuß des liegenden Torwarts prallte. Der Ball kullerte zur erneuten Gästeführung hinter die Linie (26.). Das Spiel wurde, wie es die Tabellensituation im Vorfeld bereits erahnen ließ, sehr intensiv geführt. Mehrmals musste Schiedsrichter Tobias Wittmann die Partie wegen Fouls beider Mannschaften unterbrechen. Nach einigen Minuten hatte Rain dann wieder eine Großchance. Greppmeir drosch den Ball aus zehn Metern knapp über den Kasten der Gäste (40.). Dass die Tillystädter anschließend mit einem Rückstand in die Kabine gehen mussten, war vor allem der schlechten Chancenverwertung geschuldet.

Rain müht sich zunächst, dann dreht Kurtishaj in zwei Minuten das Spiel

Während es in der ersten Hälfte oftmals hektisch zur Sache ging, verliefen die ersten Minuten nach Wiederanpfiff deutlich ruhiger. Im zweiten Durchgang näherten sich die Gastgeber dem Tor von Riedmüller erstmals in der 56. Minute an. Morou flankte auf Greppmeir, der nicht richtig an den Ball heran kam. Heimstetten ging wenig Risiko ein und ließ die Rainer agieren, die sich aber mühten, Lösungen in der Offensive zu finden.

Trainer Krzyzanowski reagierte auf den längeren Leerlauf in der Partie und brachte mit Abedel Abou-Khalil, Blerand Kurtishaj und Nicola Della Schiava rund 20 Minuten vor Schluss noch einmal neues Personal. Kurtishaj war es dann, der nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung zum 2:2 traf (78.). Er nickte eine Freistoßhereingabe von Johannes Müller aus fünf Metern ein. Nur zwei Minuten später stellte der Joker mit seinem nächsten Treffer auf 3:2 (80.). Nach einem Fehler in der Defensive der Gäste kam Kurtishaj an den Ball, umkurvte Riedmüller und besorgte aus spitzem Winkel die Führung für die Hausherren. In der Nachspielzeit brachte Fambo Rains Flügelflitzer Morou im Strafraum zu Fall. Ekin verwandelte den fälligen Foulelfmeter zum 4:2-Endstand (90.+3).





TSV Rain Hipper - Schröder (71. Kurtishaj), Gerlspeck, Bobinger - Ekin, Joh. Müller (89. Widemann), St. Müller, Cosic (71. Abou-Khalil), Härtel (68. Della Schiava) - Morou, Greppmeir

SV Heimstetten Riedmüller - Gebhart (88. Reuter), Maljojoki, Mwarome (67.Micheli), Sengersdorf - Hingerl (89. Nappo), Hannemann, Awata, S. Müller - Skrijelj (73. Fambo), Tunc

Tore 0:1 Tunc (13.), 1:1 Greppmeir (22.), 1:2 Hipper (ET./26.), 2:2 Kurtishaj (78.), 3:2 Kurtishaj (80.), 4:2 Ekin (FE/90.+3).

Gelb Schröder, Bobinger, Bischofberger - Hannemann, Awata, Hingerl, Sengersdorf, Fambo.

Zuschauer 350