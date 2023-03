Der TSV Rain hat das nächste Kellerduell vor der Brust

Der TSV Rain muss sich nach der deutlichen Pleite gegen Eichstätt auswärts beim nächsten Kellerkind beweisen. Dabei will die Käser-Elf ein anderes Gesicht zeigen.

Ein Aussetzer kann im Fußball immer passieren. Und dem TSV Rain ist am vergangenen Samstag ein solcher Patzer passiert, als es am Ende 1:6 gegen den direkten Konkurrenten VfB Eichstätt hieß. Das Ergebnis und auch der Auftritt waren für viele Anhänger der Blumenstädter schwer zu erklären. Die sonst so heimstarken Rainer fanden keinen Zugriff, zudem ließ die Mannschaft den Kampf vermissen, der sie über die Saison hinweg oft ausgezeichnet hatte. Trainer Maximilian Käser wollte darüber nicht mehr viele Worte verlieren: "Solche Spiele passieren mal und die Fehler sind auf den Highlights klar zu sehen. Darüber muss man dann auch nicht mehr groß reden. Trotzdem sollte uns das nicht mehr passieren." Nun geht es am Freitagabend (Anpfiff 19 Uhr) zum abgeschlagenen Schlusslicht SV Heimstetten.

Deswegen richten Käser und seine Mannschaft den Blick nach vorne, ohne zu viel über das missratene Spiel gegen Eichstätt zu reden. Heimstetten erwartet er als "sehr starken Gegner", der zwar noch mehr mit dem Rücken zur Wand stehe als sein eigenes Team, jedoch trotzdem "brandgefährlich" sein könne. Käser betont: "Für uns gilt es, eine andere Leistung auf den Platz zu bringen und konzentriert zu sein. In der Regionalliga-Bayern gibt es für uns keinen leichten Gegner, deswegen dürfen wir da auch nicht leichtfertig rangehen."

Das passierte diese Saison nicht oft: Laut Tabelle ist der TSV Rain Favorit

Tabellarisch betrachtet ist der TSV Rain gegen den Tabellenletzten favorisiert. Heimstetten wird hingegen wohl kaum noch den Abstieg abwenden können. Das Team von Trainer Christoph Schmitt hat nur 16 Zähler auf dem Konto und einen Rückstand von 13 Punkten auf den Abstiegsrelegationsplatz. Die aktuelle Form bremst dabei die Euphorie, dass der Rückstand noch in den restlichen Partien aufgeholt werden kann. Seit zehn Spielen hat Heimstetten nicht mehr gewinnen können. Mit 64 Gegentoren stellt der SVH zudem die schlechteste Defensive der gesamten Liga.

Für Rain wären es wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt, zumal die Lechstädter mit Rang 17 wieder auf einem direkten Abstiegsplatz stehen. Generell geht es im Tabellenkeller relativ eng zur Sache. Platz elf und Platz 17 trennen nur vier Punkte. Vor dem Freitagabendspiel fehlen Käser weiterhin einige Spieler, die angespannte Personalsituation habe sich dem Trainer zufolge im Vergleich zum Eichstätt-Spiel "nur minimal entspannt". Fabian Triebel fällt weiterhin aus, der zuletzt kränkliche Arif Ekin ist noch fraglich. Laurin Bischofberger ist beruflich verhindert und Fabian Ott kann nach seiner Rippenprellung noch nicht mitspielen. "Uns fehlen noch ein paar wichtige Leute", so Käser.