Fußball-Regionalliga

25.11.2022

Der TSV Rain trifft auf eines der spielstärksten Teams der Liga

Plus Der 1. FC Nürnberg II ist diese Saison der erste Verfolger von Würzburg und Unterhaching. Der TSV Rain möchte eine Reaktion auf die Leistung in Buchbach zeigen.

Von Fabian Kapfer Artikel anhören Shape

Die 3:0-Niederlage beim 1. FC Nürnberg II zu Saisonbeginn ist für Martin Weng immer noch sehr präsent. Der Trainer des TSV Rain erinnert sich noch gut daran, wie stark der FCN II gegen sein Team Anfang August gespielt hatte. "Mit Würzburg zusammen war das mit Abstand die beste Mannschaft, gegen die wir gespielt haben. Wir hatten im Hinspiel keine Chance, das muss man so ehrlich sagen", so Weng vor dem erneuten Aufeinandertreffen in der Fußball-Regionalliga am Samstag (Anpfiff 14 Uhr). Beim Rückspiel im heimischen Georg-Weber-Stadion möchten sich die Blumenstädter freilich besser verkaufen. Motivation zieht Rain auch aus dem Spiel in der Vorwoche gegen den TSV Buchbach, das mit 2:3 verloren ging.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen