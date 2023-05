Ein 0:7 und viele Abschiede beim TSV Rain

Plus Ein stark dezimiertes Rainer Team kassiert in seinem vorerst letzten Regionalliga-Spiel eine deftige Klatsche gegen die Würzburger Kickers. Welche Spieler dabei verabschiedet werden.

Das vorerst letzte Spiel des TSV Rain war vor allem von Abschied geprägt. Da geriet die krachende 0:7-Niederlage gegen den FC Würzburger Kickers fast schon in den Hintergrund. Denn es war nicht nur die vorerst letzte Partie in der Regionalliga Bayern der Tillystädter. Vor Beginn wurde auch ein Großteil der Spieler aus der ersten Mannschaft des TSV Rain verabschiedet, sie alle verlassen den Verein nach Saisonende.

Fußball-UG-Geschäftsführer Alex Schroder dankte und verabschiedete den seit acht Jahren für Rain kickenden David Bauer, Trainer Maximilian Käser, Laurin Bischofberger, Daniel Dewein, Fabian Eutinger, Lukas Gerlspeck, Kevin Gutia, Patrick Högg, Kevin Schmidt, Lukas Schraufstetter, Altin Maxhuni und Daniel Gerstmayer.