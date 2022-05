Klassenerhalt perfekt: Party beim TSV Rain nach Sieg gegen Schalding-Heining

Auch kommende Saison spielt Rain in der Regionalliga. Mit einem verdienten Sieg am Samstag krönte der TSV die Aufholjagd der vergangenen Monate.

Party beim TSV Rain: Dank eines hochverdienten 3:0 (1:0)-Heimerfolgs gegen den SV Schalding-Heining spielt der Klub aus der Blumenstadt auch in der kommenden Saison in der Regionalliga Bayern. Weil auch der FC Augsburg II sein Heimspiel mit 5:1 gegen Rains Konkurrenten SC Eltersdorf gewann, durften die Tillystädter nach Schlusspiff ausgelassen feiern. Zunächst ausgelassen auf dem Feld, danach stürmte das Team auch noch die Medienrunde im Sportheim. Nachdem der TSV in der Hinrunde bereits deutlich abgeschlagen war, kämpfte sich Rain im Frühjahr mit beeindruckenden Leistungen aus dem Keller heraus und belohnte sich für eine tolle Aufholjagd.

Traumstart für den TSV: Greppmeir bedient Morou mustergültig

Vor dem Spiel nahm Trainer Christian Krzyzanowski in seiner Anfangsformation einen Wechsel vor. Für Fabian Triebel startete Lukas Gerlspeck in der Dreierkette. Schalding-Heining reiste stark ersatzgeschwächt in die Blumenstadt und hatte lediglich fünf Spieler auf der Ersatzbank. Der TSV Rain erwischte einen Traumstart in die Partie. Jonas Greppmeir tankte sich gleich zu Beginn zentral gegen zwei Verteidiger durch und legte vor Gästetorwart Simon Busch quer auf Fadhel Morou, der zum 1:0 in leere Tor traf (3.). Besonders Greppmeir bekamen die Gäste aus Niederbayern zu Beginn kaum unter Kontrolle. Nach sieben Minuten setzte er sich erneut im Strafraum durch, scheitere dieses Mal jedoch an Busch. Die Tillystädter suchten immer wieder den Weg nach vorne. Einen Freistoß von Johannes Müller aus gut 20 Metern parierte Schaldings Keeper zur Ecke (17.).

Schalding tat sich dagegen schwer. Gegen die gut gestaffelte Defensive der Hausherren kamen die Niederbayern nicht durch. Rain agierte dagegen nicht mehr so zwingend wie in den Anfangsminuten, strahlte aber immer wieder Gefahr aus. Der TSV war dem zweiten Tor deutlich näher, als Schalding dem Ausgleichstreffer. Morou prüfte Busch nach 36 Minuten mit einem zentralen Schuss aus elf Metern. Der Schlussmann konnte jedoch erneut einen höheren Rückstand für seine Mannschaft verhindern. Mit der letzten Aktion der ersten Hälfte köpfte Greppmeir nach einer Ecke von Johannes Müller an die Latte (45.+1). Danach pfiff Schiedsrichter Martin Speckner zur Pause.

Rain auch in der zweiten Halbzeit dominant

Im zweiten Durchgang brauchte der TSV Rain erneut nicht lange, um für Gefahr zu sorgen. Zunächst scheiterte Michael Knötzinger an Busch, der Nachschuss von Johannes Müller wurde abgeblockt (49.). Kurz darauf erzielten die Hausherren das verdiente 2:0. Knötzinger steckte auf Greppmeir durch, der das Spielgerät souverän an Schaldings Torwart Busch vorbei in die Maschen schoss (52.). Die Rainer waren fortan nicht mehr zu bremsen. Gegen deutlich unterlegene Gäste legten die Tillystädter weiter nach und trafen zum 3:0. Nicola Della Schiava verlängerte den Ball per Kopf auf Morou, der bis zur Grundlinie lief und präzise auf Greppmeir flankte. Der Angreifer schnürte mit einem Kopfball ins kurze Eck seinen Doppelpack (62.).

Krzyzanowski: "Es ist Wahnsinn, was wir geleistet haben"

Vom SVS war lange Zeit in der Offensive wenig zu sehen, dann wurden die Niederbayern aber gleich doppelt gefährlich. Zunächst scheiterte Rene Huber mit einem Freistoß aus 18 Metern an Hipper, in der Situation direkt danach hämmerte Sebastian Raml eine Hereingabe aus fünf Metern volley an die Latte (75.). Bei den Blumenstädtern hatte der eingewechselte Marko Cosic das 4:0 auf dem Fuß. Sein Schuss aus 16 Metern ging nur Knapp über das Tor (79.). Danach brachte die Heimelf die Führung über die Zeit und durfte im Anschluss mit den Feierlichkeiten beginnen.

Christian Krzyzanowski fand dabei emotionale Worte: "Es ist schon Wahnsinn, was wir geleistet haben. Wenn wir uns die Ausgangslage am Anfang anschauen, hätten uns das wenige zugetraut. Am Anfang haben war das hier keine Mannschaft, aber wir haben das durch sehr viel harte Arbeit gemeinsam geschafft."

TSV Rain: Hipper - Gerlspeck (87. Triebel), Bobinger, Bauer - Della Schiava (84. Härtel), Knötzinger, Mayer, St. Müller, Joh. Müller (89. Brandt)- Morou (75. Cosic), Greppmeir (80. Widemann)

SV Schalding-Heining: Busch - Raml, Burmberger (60. Kirschner), Massinger, Hofbauer - Weiß (60. Griesbeck), Huber, Knochner (73. Zillner), Rott- Seidl (60. Gallmaier), Schnabel

Tore: 1:0 Morou (3.), 2:0 Greppmeir (52.), 3:0 Greppmeir (62.) Gelb: Gerlspeck - Seidl, Raml, Hofbauer, Massinger Schiedsrichter: Martin Speckner (Schloßberg) Zuschauer: 260.