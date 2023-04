Fußball-Regionalliga

10:29 Uhr

Rain schafft spät ein sehr schmeichelhaftes Remis gegen Vilzing

Plus Gegen den Tabellennachbarn schießt Rain kurz vor Schluss mit dem ersten Torschuss den Ausgleich. Trotzdem ist der sportliche Abstieg kaum noch zu verhindern.

Von Fabian Kapfer

Dass der TSV Rain nächstes Jahr höchstwahrscheinlich nicht mehr in der Regionalliga-Bayern spielen wird, ist mittlerweile ein offenes Geheimnis. Dennoch hatte die Mannschaft nach den internen Querelen im Winter ausgegeben, den sportlichen Klassenerhalt erreichen zu wollen. Nach dem 1:1 (0:0) gegen die DJK Vilzing rückt aber auch dieses Ziel in weite Ferne. Vilzing, das einen Platz vor Rain auf dem Relegationsplatz steht, bleibt nach der Partie weiterhin sieben Punkte entfernt. Allerdings hat die Mannschaft von Josef Eibl noch zwei Nachholspiele. Rain hingegen bleiben nur noch fünf Partien. Am Samstagnachmittag zeigten sich zudem einige Zuschauerinnen und Zuschauer des TSV frustriert.

Vilzing lässt mehrere Großchancen aus

Die Anfangsphase gestaltete sich relativ ausgeglichen. Die erste gute Chance der Partie hatten dann aber die Gäste - und der TSV Rain hatte Glück, dass Sebastian Niedermayer nach einer Hereingabe aus kurzer Distanz am Tor vorbeischoss (13.). Besonders aufregend war es in der Folge nicht. Vilzing hatte etwas mehr Ballbesitz, die Gastgeber ließen wenig zu. Nach vorne konnten die Blumenstädter allerdings überhaupt keine Akzente setzen.

