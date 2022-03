Rains Nachholspiel gegen Schweinfurt fällt kurzfristig aus

Das Spiel am Dienstagabend fällt erneut dem Coronavirus zum Opfer. Über die Absage informierten beide Vereine erst wenige Stunden vor Anpfiff.

Das Nachholspiel zwischen dem TSV Rain und dem 1. FC Schweinfurt 05 am Dienstagabend fällt kurzfristig aus. Die Absage der Regionalligapartie kommunizierten beide Vereine erst am Mittag, wenige Stunden vor dem Anpfiff. Ursprünglich sollte um 17.45 Uhr die Partie im Georg-Weber-Stadion angepfiffen werden, die im vergangenen Jahr aufgrund zahlreicher Corona-Fälle bei den Unterfranken verlegt wurde. Dieses Mal ist das Virus erneut der Grund, allerdings ist nun der TSV Rain verstärkt betroffen.

Bereits am vergangenen Samstag mussten die Rainer beim 4:2-Heimsieg über den SV Heimstetten auf positiv getestete Spieler verzichten. Am Montag erklärte Trainer Christian Krzyzanowski noch, dass sich die Personalsituation wieder verschärft habe. Zu diesem Zeitpunkt ging man bei den Tillystädtern noch davon aus, dass gegen Schweinfurt gespielt werden könne. Nachdem der TSV am Dienstagvormittag einige Akteure positiv auf das Coronavirus testete, wurde klar, dass die Partie am Abend nicht durchzuführen ist. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Das nächste Spiel für den TSV Rain stünde schon am Freitagabend gegen den SC Eltersdorf auf dem Programm.