Traumtor in letzter Sekunde: Högg rettet Rain ein Remis im Rosenaustadion

Der TSV Rain beweist beim FC Augsburg II mehrmals Moral und erkämpft sich ein Unentschieden. Emotionaler Höhepunkt ist der Ausgleich mit dem Schlusspfiff.

Die Spieler und Betreuer des TSV Rain stürmten in der Nachspielzeit auf den Rasen. Mit der letzten Aktion des Spiels sicherte sich der TSV Rain ein 3:3 (2:1)-Unentschieden gegen den FC Augsburg II. Dabei hatte die Partie aus Sicht der Gäste denkbar schlecht begonnen. Bereits nach 15 Minuten lag Rain auch in der Höhe verdient mit 0:2 hinten. Danach rappelte sich die Mannschaft von Trainer Maximilian Käser jedoch auf und nahm dank einer deutlichen Leistungssteigerung einen verdienten Zähler mit nach Hause. Käser lobte: "Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, weil sie richtig Charakter gezeigt hat. Damit haben wir auch einen völlig verdienten Punkt mitgenommen."

Rain verschläft die erste halbe Stunde und liegt früh hinten

Bis der TSV Rain an diesem frischen Sonntagnachmittag im Rosenaustadion auf Betriebstemperatur kam, dauerte es allerdings rund eine halbe Stunde. Weniger Zeit brauchten hingegen die Augsburger, die schon nach drei Minuten mit 1:0 in Führung gingen. Franjo Ivanovic setzte sich im Strafraum durch, ließ dort Keeper Kevin Schmidt aussteigen und schoss den Ball aus rund fünf Metern ins Tor. Die Hausherren machten in den Anfangsminuten einen etwas frischeren Eindruck. Vor allem mit Ivanovic hatten die Blumenstädter zu kämpfen, nach neun Minuten scheiterte er erst aus kurzer Distanz am glänzend parierenden Schmidt, den Nachschuss setzte er dann am Tor vorbei.

Rain kam nicht ins Spiel und kassierte in der 15. Minute das zweite Tor. Eine Flanke landete beim sträflich freien Hendrik Hofgärtner im Strafraum, der aus kurzer Distanz mit einer Direktabnahme zum 2:0 traf. Die zweite Mannschaft des FCA trat weiter aufs Gaspedal und hätte durch Jordi Wegmann sogar auf 3:0 stellen können. Eine kurz ausgeführte Freistoßvariante landete bei ihm im Strafraum, Schmidt konnte gerade noch zur Ecke parieren (18.). Käser kritisierte nach dem Spiel: "In dieser Phase waren wir einfach zu schläfrig und nicht so gut in den Zweikämpfen. Da hatte Augsburg viele gute Chancen."

Jannik Schuster erzielt Anschlusstreffer gegen seinen Ex-Klub

Bei einem der ersten gefährlichen Angriffe des TSV Rain landete der Ball prompt im Augsburger Tor. Der aufgerückte Jannik Schuster wurde im Strafraum freigespielt, behielt gegen seinen Ex-Klub die Nerven und verkürzte auf 2:1 (32.). Rain tat dieses Tor sichtlich gut. Die Blumenstädter trauten sich mehr zu und schafften es, sich etwas aus der anfänglichen Dominanz der Augsburger zu befreien, die ihre bis dato verdiente Führung in die Halbzeit brachten.

Der TSV Rain kam mit ordentlich Schwung aus der Kabine und hatte gleich drei dicke Möglichkeiten in den ersten beiden Minuten. Zunächst scheiterte Kevin Gutia an Keeper Daniel Klein, den Nachschuss knallte Kurtishaj aus knapp zehn Metern an den Innenpfosten (47.). Kurz darauf segelte ein Distanzschuss von Arif Ekin nur knapp am FCA-Gehäuse vorbei (48.). Der zweite Durchgang gestaltete sich ausgeglichener, auch weil Rain deutlich couragierter zu Werke ging. In der 72. Minute belohnten sich die Gäste mit dem 2:2. Blerand Kurtishaj hatte auf der rechten Seite viel Platz, um zu flanken. Seine Hereingabe fand Jonas Greppmeir, der aus zentraler Position einköpfte.

Joker Högg lässt Rain in der Nachspielzeit jubeln

Von der U23 des FCA kam nicht mehr so viel, allerdings nutzte sie in der 81. Minute einen Fehler in Rains Defensive und ging wieder mit 3:2 in Führung. Ivanovic stand auf der rechten Seite zu frei und ließ Schmidt im Rainer Kasten keine Chance. Die Gäste warfen in den Schlussminuten alles nach vorne, probierten viel und kamen mit der letzten Aktion der Partie tatsächlich noch zum verdienten 3:3-Ausgleich. Nach einem Freistoß von Rains Keeper Schmidt landete der Ball beim eingewechselten Patrick Högg. Dessen Schuss aus gut 20 Metern ging über Augsburgs Torwart Daniel Klein hinweg ins Netz (90.+3). Während die Rainer noch auf dem Rasen jubelten, pfiff Schiedsrichter Kenny Abieba das Spiel ab. TSV-Coach Käser freute sich: "Die zweite Hälfte geht klar an uns, deswegen bin ich froh, dass sich die Mannschaft dafür noch belohnt hat."

FC Augsburg II - TSV Rain 3:3 (2:1)

FC Augsburg II: Klein – Akoto, Gruber, Subaric – Wessig, Deger – Mbila (78. Keereerom), Hofgärtner, Wegmann – Ivanovic (90.+2 Rathgeber), Heiland (63. Cevis)

TSV Rain: Schmidt – Gerlspeck, Bauer, Maxhuni, – Mayer, Schuster, Ott (60. Bischofberger), Gutia (84. Schraufstetter), Ekin – Greppmeir, Kurtishaj (86. Högg)

Tore: 1:0 Ivanovic (3.), 2:0 Hofgärtner (15.), 2:1 Schuster (32.), 2:2 Greppmeir (72.), 3:2 Ivanovic (81.), 3:3 Högg (90.+3)

Gelb: Gruber, Subaric, Ivanovic – Ekin, Schraufstetter

Schiedsrichter: Kenny Abieba (KSD Hadjuk Nürnberg)

Zuschauer: 280