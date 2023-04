TSV Rain siegt beim FC Bayern II - und erfüllt dem Trainer einen Wunsch

Der TSV Rain hat am Freitagabend den hoch favorisierten FC Bayern München II besiegt. Für Trainer Käser war es der erste Sieg in der Regionalliga als Übungsleiter überhaupt.

Die Fußballer des TSV Rain haben am Freitagabend ein dickes Ausrufezeichen gesetzt und mit 1:0 beim FC Bayern München II gewonnen. Vor der Partie hatte den Tillystädtern kaum einer diesen Erfolg zugetraut, zumal mittlerweile viele Spieler und auch Trainer Maximilian Käser ihren Abschied nach der Saison verkündet hatten. Zudem konnte Rain bis zum Überraschungssieg in München kein Spiel in diesem Jahr gewinnen und steckt tief im Tabellenkeller. Dass es in München etwas zu feiern gab, war allerdings einem leidenschaftlichen Auftritt geschuldet.

Die Bayern-Amateure begannen wie erwartet sehr dominant. Rain schaffte es in der Anfangsphase aber gut, die Räume eng zu machen und die Hausherren zu keinen großen Chancen kommen zu lassen. In der 15. Minute gelang den Gästen dann die Überraschung: Nach einem Konter über Blerand Kurtishaj kam der Ball zu Kevin Gutia, der aus elf Metern platziert zum 0:1 für Rain traf. Unmittelbar nach dem Anstoß hatten die kleinen Bayern die Möglichkeit, ihren Fehler zu reparieren. Grant-Leon Ranos scheiterte aber aus kurzem Winkel an Fabian Eutinger im Rainer Tor.

Bayern II macht ungewöhnlich viele Fehler

Der TSV machte ein richtig gutes Auswärtsspiel, agierte konzentriert gegen den Ball und wurde im Umschaltspiel gefährlich. Der FC Bayern II mühte sich in der Folge, den Abwehrriegel der Rainer zu knacken und machte zudem ungewöhnlich viele Fehler. In der 34. Minute war es Yusuf Kabadayi, der die dickste Möglichkeit zum Ausgleich liegen ließ. TSV-Kapitän David Bauer konnte seinen Schuss aus halbrechter Position gerade noch zur Ecke abblocken. Der TSV Rain hatte auf der Gegenseite die große Möglichkeit, den Vorsprung auszubauen. Nach einer Hereingabe schaufelte Patrick Högg das Spielgerät nur knapp über das Münchner Gehäuse (43.).

TSV Rain gerät immer mehr unter Druck - und verteidigt leidenschaftlich

Die Bedingungen in der zweiten Halbzeit waren für beide Teams schwierig. Ein kräftiger Regenschauer machte den Platz, der davor schon tief war, noch rutschiger. Dennoch kamen die Bayern-Amateure mit mehr Schwung aus der Kabine. Désiré Segbé kam in der 49. Minute völlig frei vor Eutinger zum Kopfball – Gewinner blieb in dieser Situation aber der Gästekeeper. Das Spielgeschehen fand immer mehr in der Rainer Hälfte statt. Die Mannschaft von Maximilian Käser geriet immer mehr unter Druck. Allerdings brachten die TSV-Verteidiger oft einen Fuß dazwischen, bevor es gefährlich wurde.

In der 68. Minute wurden die Rainer erstmals in der zweiten Hälfte gefährlich. Der eingewechselte Daniel Dewein zog bei einem Konter nach innen und schloss ab. Der Schuss ging nur knapp am langen Pfosten vorbei. Bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern wurden die Versuche dagegen immer verzweifelter. Die Gäste verteidigten mit der kompletten Mannschaft in der eigenen Hälfte. Das bereitete den jungen Talenten der Münchner sichtlich Probleme, zudem waren die Rainer durch die schnellen Dewein und Högg auf den Außen durchaus gefährlich bei Kontern.

Bayern II nutzt etliche Chancen nicht

Die Führung des TSV Rain hielt deshalb so lange an, weil sich die Gäste leidenschaftlich in jeden Ball schmissen und die kleinen Bayern auf der Gegenseite reihenweise ihre Chancen nicht nutzten. Arjon Ibrahimovic hätte gleich zwei Situationen deutlich besser verwerten müssen. Besonders aussichtsreich war eine Chance nach einem Zuspiel von Aseko Nkili, der schön zum Angreifer durchsteckte. Doch der verzog aus guter Position deutlich (81.). Die letzten Minuten des Spiels mussten die Tillystädter ordentlich zittern. In der 89. Minute scheiterte Azankpo nach einem Gestocher im Rainer Strafraum am Pfosten. Nur zwei Minuten später köpfte der Bayern-Stürmer den Ball wieder nur haarscharf am Tor vorbei. Die Hausherren hatten Möglichkeiten für mehrere Spiele, der Ball wollte an diesem Abend aber einfach nicht hinter die Linie. So entführte der TSV Rain drei Zähler aus München.

Erleichterung bei Trainer Maximilian Käser

Trainer Maximilian Käser war die Erleichterung nach dem Spiel deutlich anzumerken: "Genau so einen Sieg hab ich mir immer gewünscht, so einen dreckigen Sieg einfach mal." Der TSV-Coach lobte vor allem den Einsatz seiner Mannschaft, der ihr eine "super kämpferische Leistung" attestierte.