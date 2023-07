Fußball

11:15 Uhr

Rot für den Co-Trainer: TSV Rain fährt "dreckigen" Heimsieg ein

Der TSV Rain fuhr gegen Sonthofen einen glücklichen Sieg ein. Das Bild zeigt (in Rot) Dominik Schröder vom TSV Rain und Manuel Methfessel.

Plus Das erste Bayernliga-Spiel der Saison in Rain war nichts für schwache Nerven. Warum zwei Spieler schon vor Spielende zum Duschen mussten und Trainer Dannemann eine schlaflose Nacht prophezeite.

Sichtlich mitgenommen wirkten Tjark Dannemann, Trainer des TSV Rain, und Sportlicher Leiter Jürgen Meissner nach dem ersten Heimspiel ihrer Elf gegen die Gäste vom FC Sonthofen. Soeben hatte das Team seine ersten drei Punkte der Saison geholt - eigentlich ein Grund zur Freude. Doch nach einer desaströsen zweiten Halbzeit hatten die beiden einiges zu verdauen. Meissner resümierte: "Eigentlich ein unverdienter Sieg. Aber ein dreckiger Sieg muss halt auch mal sein." Dabei hatte es anfangs gar nicht so schlecht für die Rainer ausgesehen. Bis nach der Pause das Spiel einen völlig kuriosen Verlauf nahm.

Diesmal rückten Fabian Triebel, Matej Rados und Marco Luburic in die Startelf. Benito Alisanovic, Benjamin Krist und Tim Härtel, die im Spiel gegen Kirchanschöring noch von Beginn an auf dem Platz gestanden hatten, nahmen zunächst auf der Bank Platz. Pünktlich zum Spielbeginn hatten sich die Gewitterwolken verzogen und sogar die Sonne zeigte sich. Die erste gefährliche Aktion hatten die Gäste: Erst fünf Minuten waren gespielt, da flankte Jonas Koller von der linken Seite aus vor das TSV-Tor. Andreas Hindelang kam angeflogen und verpasste den Ball per Kopf nur um Haaresbreite. Einen von Rains Jannik Schuster klasse durchgesteckten Ball auf Hasenbichler fing vorher noch FCS-Torhüter Marco Zettler ab. Wenig später zeigte sich die Gästeabwehr hellwach nach einer Kombination der Rainer im Strafraum. Der Abschluss von Muris Avdic war zu schwach und landete ebenfalls direkt bei Zettler.

