SC Tapfheim baut seine Führung aus

Durch die Nachholpartien hat sich das Bild in der A-Klasse West 3 nicht übermäßig verändert. Allerdings vergrößerte Ligaprimus Tapfheim den Abstand zur Konkurrenz.

Bei den Nachholspielen zum Start ins Fußball-Frühjahr baute der SC Tapfheim mit dem 3:1-Erfolg in Zusamaltheim seine Position als Tabellenführer der A-Klasse West III aus.

VfL Zusamaltheim - SC Tapfheim 1:3 (0:1). In Zusamaltheim erzielten die Tapfheimer einen wichtigen Arbeitssieg. Fabian Weißenburger sorgte mit seinem Treffer in der 3. Minute gleich für den perfekten Start der Gäste. Doch es dauerte bis zu 68. Minute, bis Dennis Gail auf 0:2 erhöhte. Lucas Krüger gelang noch in der 82. Minute der 1:2-Anschlusstreffer, doch wiederum Gail machte in der langen Nachspielzeit mit seinem verwandelten Elfmeter (90.+8) alles klar. (AZ)

SG Mödingen/B.-Finningen - SpVgg Brachstadt-Oppertshofen 1:1 (1:1). Die SpVgg Brachstadt-Oppertshofen und Tabellennachbar Mödingen liegen auch nach dem direkten Aufeinandertreffen immer noch gleich auf. Zwar brachte Thomas Eisenbarth die Gäste schon in der 8. Minute in Führung, doch mehr Zählbares sollte nicht mehr gelingen. Stattdessen glich Sebastian Sing kurz vor der Pause zum 1:1-Endstand aus (43.). (AZ)

Lesen Sie dazu auch