SG Münster/Holzheim mit 5:0-Sieg weiter auf Titelkurs

Im Nachholspiel gegen den SV Grasheim gibt sich die SG Münster/Holzheim keine Blöße.

In der Kreisklasse Neuburg fährt Spitzenreiter SG Münster/Holzheim einen weiteren souveränen Sieg ein. Doch der TSV Burgheim bleibt der Spielgemeinschaft dicht auf den Fersen mit nur einem Punkt Abstand. Das zweite Team aus dem Kreis Donau-Ries in der Kreisklasse Neuburg, die SG Feldheim/Genderkingen, steigt erst am nächsten Wochenende in den Ligabetrieb ein.

SV Grasheim – SG Münster/Holzheim 0:5: Die SG Münster/Holzheim wurde ihrer Favoritenrolle gerecht. Letztlich setzte sich deren individuelle Klasse durch. Nach zwei Minuten setzten die Gäste einen Foulelfmeter an den Pfosten. 120 Sekunden später markierte Michael Krabler per Kopf das 1:0. Nach rund 20 Minuten schoss Grasheims Marco Kutscherauer einen Freistoß über den Kasten. In der 37. Minute erhöhte erneut Krabler auf 2:0. Die Grasheimer machten zwar kein schlechtes Spiel, erzielten jedoch keine Tore. Münster kam immer wieder gefährlich vor das SVG-Gehäuse. Kurz vor der Halbzeit folgte das 3:0 durch Florian Säckler, dem allerdings ein klares Foulspiel vorausging. Grasheim zeigte dennoch ein deutlich besseres Gesicht als in der Vorrunde, wurde aber von den Gästen eiskalt bestraft.

Kurz nach der Halbzeit hatte Michael Beck eine große Möglichkeit zum Anschlusstreffer. Jedoch traf er den Ball nicht richtig. Mit der ersten Aktion in der zweiten Halbzeit erhöhte Michael Krabler wiederum auf 4:0 (52.). Johannes Blank und Michael Eisenhofer verpassten den Anschlusstreffer für die Mösler, nachdem ihre Schüsse knapp über den Kasten flogen. Das Match war weiterhin intensiv auf beiden Seiten. Doch es passierte nicht mehr viel. Kurz vor Schluss erhöhte Julian Spies noch auf 5:0. Der Tabellenführer gewann letztlich verdient, allerdings deutlich zu hoch. (svg)

